Ройбуш: почему этот чай полезнее других

Чай ройбуш является травяным, имеет сладкий вкус и ряд преимуществ для здоровья. Этот напиток считается альтернативой зеленому и черному.

Об этом сообщили в health. Эксперты узнали, что чай ройбуш может помочь защитить организм человека от окислительного стресса, поддерживает здоровье сердца и контролирует уровень глюкозы в крови.

Польза чая ройбуш:

Содержимое антиоксидантов

Чай ройбуш содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и нейтрализуют свободные радикалы. Кроме того, чай содержит полифенолы и флавоноиды, которые положительно влияют на здоровье.

Низкое содержание таннинов

Ройбуш, в отличие от других чаев, имеет низкое содержание танинов (водорастворимые соединения, содержащиеся в определенных растениях). Низкое содержание танинов в чае идеально подходит для тех, у кого дефицит минералов.

Не содержит кофеин

Ройбуш не содержит кофеина, поэтому может быть альтернативой для тех, кто чувствителен к нему. В частности, чрезмерное потребление кофеина может усугубить сон, вызвать тревогу и мигрень.

Этот напиток обладает успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться и снижают уровень стресса.

Управление уровнем сахара в крови

Чай ройбуш помогает улучшить чувствительность к инсулину и облегчает воспаление, вызванное окислительным стрессом. Этот чай богат аспалатином, антиоксидантом, который оказывает влияние на синтез и окисление жирных кислот и улучшает метаболизм глюкозы.

Укрепление сердца

Чай содержит ряд преимуществ для здоровья сердца. Согласно исследованию, ежедневное его употребление помогает улучшить липидный профиль крови у людей с риском сердечных заболеваний.

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