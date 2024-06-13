Ройбуш: почему этот чай полезнее других
Чай ройбуш является травяным, имеет сладкий вкус и ряд преимуществ для здоровья. Этот напиток считается альтернативой зеленому и черному.
Об этом сообщили в health. Эксперты узнали, что чай ройбуш может помочь защитить организм человека от окислительного стресса, поддерживает здоровье сердца и контролирует уровень глюкозы в крови.
Польза чая ройбуш:
Содержимое антиоксидантов
Чай ройбуш содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и нейтрализуют свободные радикалы. Кроме того, чай содержит полифенолы и флавоноиды, которые положительно влияют на здоровье.
Низкое содержание таннинов
Ройбуш, в отличие от других чаев, имеет низкое содержание танинов (водорастворимые соединения, содержащиеся в определенных растениях). Низкое содержание танинов в чае идеально подходит для тех, у кого дефицит минералов.
Не содержит кофеин
Ройбуш не содержит кофеина, поэтому может быть альтернативой для тех, кто чувствителен к нему. В частности, чрезмерное потребление кофеина может усугубить сон, вызвать тревогу и мигрень.
Этот напиток обладает успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться и снижают уровень стресса.
Управление уровнем сахара в крови
Чай ройбуш помогает улучшить чувствительность к инсулину и облегчает воспаление, вызванное окислительным стрессом. Этот чай богат аспалатином, антиоксидантом, который оказывает влияние на синтез и окисление жирных кислот и улучшает метаболизм глюкозы.
Укрепление сердца
Чай содержит ряд преимуществ для здоровья сердца. Согласно исследованию, ежедневное его употребление помогает улучшить липидный профиль крови у людей с риском сердечных заболеваний.
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