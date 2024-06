5 здоровых продуктов, которыми мы злоупотребляем во время похудения

Даже самая полезная пища имеет калории, а сбалансированное питание не всегда означает автоматический контроль веса. Хотя определенные продукты могут быть здоровыми, превышение их количества может привести к набору лишнего веса в самых сложных зонах тела.

Важно придерживаться разумных порций и внимательно контролировать количество потребляемых калорий, даже при выборе здоровых продуктов.

Орехи

Миндаль – это суперпродукт, содержащий аминокислоты, сжигающие жир. Однако такие орехи имеют много калорий и жира, поэтому важно контролировать размер порции. Исследования показывают, что умеренное потребление миндаля может способствовать снижению веса на 62%.

Оливковое масло

Оливковое масло может способствовать похудению, высвобождая гормон адипонектин, расщепляющий жиры в организме. В день достаточно всего 2 столовых ложек растительного масла, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Хотя это полезные мононенасыщенные жиры, важно не преувеличивать, соблюдая норму в пределах 500-700 калорий в день.

Белок

В течение десятилетий желтки были в списке запрещенных продуктов из-за содержания холестерина, но последние научные исследования указывают на слабое влияние пищевого холестерина на уровень крови. Диетологи отмечают важность потребления полезных жиров для похудения, ведь только желтки содержат холин, способствующий жирокурению. Рекомендация состоит в ограничении потребления желтков до двух в день, сохраняя баланс пищевых составляющих.

Крахмалистые овощи

Горох и кукуруза, как и картофель, относятся к крахмалистым овощам, содержащим много углеводов и калорий. Хотя эти продукты полезны для здоровья, важно ограничить порции или предпочесть овощи с низким содержанием калорий, таким как капуста и брокколи.

Нежирные молочные продукты

Употребление обезжиренных молочных продуктов может привести к большему набору веса. Эти продукты побуждают употреблять больше углеводов, а при их обработке при удалении жира теряются питательные вещества. Итак, просмотрите свой выбор продуктов и отдайте предпочтение натуральным вариантам.

