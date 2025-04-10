Вся правда о картофеле: что на самом деле он делает с вашим здоровьем

Картофель – один из самых распространенных продуктов в мире, который одновременно считают и полезным, и вредным. Она входит в ежедневный рацион миллионов людей, однако часто становится объектом споров среди диетологов.

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Действительно ли этот овощ достоин отрицательной репутации или все зависит от способа приготовления? Издание eatthis.com опубликовало девять важных аспектов влияния картофеля на здоровье.

Средняя картофелина весом 213 г имеет примерно 164 калории, 4,5 г клетчатки, более 20% суточной нормы калия, 46% дневной нормы витамина С и 4,4 г растительного белка. Витамин B6 также присутствует в значительном количестве – около 37% суточной потребности.

"Часто люди думают, что батат полезнее, но это не совсем так. Белый картофель имеет больше калия, а сладкий – бета-каротина, придающий ему яркий цвет", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

Картофель как помощник для пищеварения

Подобно яблокам, картофель содержит оба типа клетчатки: растворимый – в мякоти, и нерастворимый – в кожуре. По информации Johns Hopkins Medicine, такая комбинация способствует облегчению запоров. Если возникают проблемы с пищеварением, съешьте печеный картофель вместе с кожурой – это может стать естественным способом облегчить дискомфорт.

Безглютеновый источник энергии

Для людей с непереносимостью глютена или целиакией картофель – отличная альтернатива пшеничным продуктам. Она естественно не содержит глютена, но обеспечивает организм необходимой клетчаткой и энергией, не нарушая работу пищеварительной системы.

Польза для кишечника: все зависит от температуры

Интересно, что следует разрешить картофелю остыть после варки. В таком виде ее крахмал частично превращается в резистентный (устойчивый) крахмал типа 3. Он не усваивается, действует как пребиотик и служит пищей для полезных бактерий в толстой кишке. Это способствует уменьшению воспалений, снижению риска СРК и даже некоторых онкозаболеваний.

Высокая сытость – ключ к похудению

Картофель – один из самых сытных продуктов. Варена, она получила 323 балла на шкале сытости (выше яиц, рыбы, мяса). Согласно исследованию 2018 года, участники, которые ели блюда с картофелем, были более сыты и меньше чувствовали голод, чем после употребления риса или макарон.

Дополнительная энергия для спорта

Картофель среднего размера обеспечивает примерно 26 г сложных углеводов. Это отличный источник энергии перед или после тренировки – при условии, что вы выбираете вареный или запеченный вариант, а не жареный.

Риски для уровня сахара в крови

Углеводы повышают глюкозу в крови – и картофель не исключение. Особенно если речь идет о фри или чипсах. Даже вареный картофель может вызвать скачок глюкозы.

"Чтобы уменьшить этот эффект, важно сочетать картофель с белковыми продуктами: курицей, рыбой, яйцами. Белки замедляют пищеварение, стабилизирующее уровень сахара", – советует Гудсон.

Возможно увеличение веса

Сам по себе картофель не является калорийным. Но способ приготовления меняет все. Например, одна порция запеченного картофеля со сливками и сыром может содержать более 320 калорий и более 11 г насыщенных жиров.

Исследование в The American Journal of Clinical Nutrition доказало: частое потребление жареного картофеля напрямую связано с ожирением. А большая порция фри из McDonald's содержит около 500 калорий – почти столько же, сколько и Биг-Мак. Итого это уже более 1000 калорий за один прием пищи.

Воздействие на мозг и память

Картофель, жареный во фритюре, может вредить когнитивным способностям.

"Есть исследования, которые связывают такую пищу с ухудшением концентрации и памяти, а также повышенным воспалением в мозге", – говорит диетолог Мэри Вирц.

Обзор в Journal of Nutritional Science показал: участники, чаще всего употреблявшие жареную пищу, хуже проходили тесты на память и внимание.

Ускорение старения кожи

"Масли, используемые для жарки, могут образовывать вредные соединения – конечные продукты гликации (AGE), которые способствуют старению клеток. Эти вещества накапливаются, вызывая воспаление и ухудшение эластичности кожи", – объясняет диетолог Джон Бурдеос.

Чтобы избежать этого, лучше запекать картофель в духовке или в аэрофритюрнице, оставляя кожуру.

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