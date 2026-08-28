"Второе сердце" на руке: во Львове врачи удалили пациентке псевдоаневризму размером с грейпфрут. Фото

В львовской больнице Святого Пантелеймона сосудистые хирурги удалили пациентке огромную псевдоаневризму размером с грейпфрут. Доброкачественная опухоль образовалась в области локтевого сгиба, вызывая боль и значительный дискомфорт.

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Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова. Как отмечается, ранее женщине провели трансплантацию почки, но через семь лет орган отказал.

Что известно

Как отмечается, пациентка, 54-летняя Александра Васильев из Ивано-Франковской области, страдает хронической почечной недостаточностью. 19 лет назад её почки окончательно отказали, и вместо них кровь очищал аппарат гемодиализа.

"Для проведения процедуры медики сформировали фистулу – искусственное соединение между артерией и веной, которое укрепляет сосуд, чтобы он мог выдержать многочисленные проколы", – говорится в сообщении.

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Впоследствии ей провели трансплантацию почки, и, несмотря на то, что диализ уже не требовался, она решила оставить фистулу, опасаясь, что донорский орган может отторгаться, что и произошло семь лет спустя.

"С тех пор женщина вернулась к диализу. К тому времени в области фистулы уже образовалась псевдоаневризма. Из-за микроразрыва в стенке сосуда кровь выходила за его пределы, образуя пульсирующий мешок, из которого снова возвращалась в общий кровоток. Несмотря на это, доступ продолжали использовать для диализа. Поскольку Александра живёт в деревне и много трудится по хозяйству, рука с фистулой регулярно подвергалась физическим нагрузкам и могла травмироваться, из-за чего гематома постепенно увеличивалась", – говорится в сообщении.

В итоге врачи сформировали новую фистулу на другой руке, но псевдоаневризма осталась. Во Львове женщину осмотрел заведующий отделением сосудистой хирургии больницы Святого Пантелеймона Андрей Мелень.

"Мы обнаружили, что внутри псевдоаневризмы сохранялся активный кровоток, поэтому она пульсировала практически в ритме сердца. Фактически это было похоже на "второе сердце" на руке. Из-за значительных размеров и постоянного кровотока в случае разрыва она могла вызвать массивное кровотечение. Поэтому мы решили удалить образование, обеспечить надежный гемостаз и восстановить нормальные структуры руки", – отметил специалист.

Женщину оперировали два часа, а из огромной опухоли удалось дренировать около 300 мл крови. По словам заведующего, такие случаи в их практике встречаются нечасто. В этом году это первая подобная операция. Сейчас состояние пациентки улучшается, и она идет на поправку.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи выхаживали девочку Квитку, которая родилась 4 июня на 29-й неделе беременности с весом 900 граммов. Из-за незрелых легких ей потребовалась респираторная поддержка, но уже через три недели после рождения она начала дышать самостоятельно.

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