Истинно глаголю: антиваксы, отпишитесь от меня, ради Христа, Яхве, Будды... Эрешкигаля и Миктлантекутли.

Права человека, Конституция, 5G, чипирование, а в Гибралтаре тоже заболели, исследования в Задрюпинске...

Знаете, как умирает взрослый человек от гипоксии и удушья? Ничего героического. Паника. Выпученные глаза. Коричневая густая мокрота на губах. Лицо раздутое и сизое. Потливость, вроде под ливнем побывал. Но вонь ужасная. "Сделайте хоть что-то. Жить. Умоляю, хочу жить". Потом не держатся сфинктера. Все. Агональное дыхание, если не успевают интубировать. Есть даже термин "ґаспинг". Происходит от звука "ґаспс, ґаспс"... Вдруг такой длинный выдох, похожий на стон. Стеклянные глаза. Еще несколько секунд хватает ртом воздух. Затем глаза становятся мутными. Пятна по всему телу. Из всех отверстий вытекает смрадная жижа.

Я это к чему. У нас не реализованы 10 млн доз различных вакцин. Динамика заболеваемости – как у папуасов.

Цемки, котики. Продолжайте покупать справки о псевдовакцинации.

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