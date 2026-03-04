Выпадение волос: как проблема становится психологическим испытанием

Выпадение волос все чаще становится не только косметической, но и психологической проблемой для женщин. Изменения внешности могут существенно влиять на самооценку, социальную активность и даже профессиональные амбиции.

Новые данные свидетельствуют, что многие женщины переживают этот опыт особенно остро и пытаются самостоятельно найти эффективное решение. Опрос показал, насколько глубокими могут быть последствия и сколько женщины готовы тратить, чтобы вернуть уверенность в себе, пишет express.co.

Опрос, проведенный среди 1000 женщин, которые столкнулись с выпадением или потерей волос, показал: 59% почувствовали серьезное негативное влияние на повседневную жизнь – от качества сна до отношений с партнерами. Около 70% отметили, что их самооценка заметно снизилась, а 52% сказали, что больше "не чувствуют себя собой". Особенно часто такие переживания возникают в период перименопаузы, когда гормональные изменения могут провоцировать подобные симптомы.

Треть опрошенных (34%) признались, что избегают социальных мероприятий из-за неуверенности в своем внешнем виде. Эмоционально ситуация также оказалась сложной: 51% связывают выпадение волос с грустью, 44% – с разочарованием, а 43% – с тревожностью.

Стремясь исправить ситуацию, девять из десяти женщин попробовали различные методы – от специализированных шампуней и пищевых добавок до дорогостоящих процедур в салонах красоты. По данным исследования, 54% пользовались средствами для увеличения густоты волос, 47% принимали добавки для стимулирования роста, а 11% прибегли к наращиванию или использованию специальных волокон для визуального утолщения.

Впрочем, 35% респонденток колеблются начинать лечение из-за страха потратить деньги впустую. При этом женщины до наступления менопаузы чаще демонстрируют решимость найти эффективное решение (24%) – это вдвое больше, чем среди тех, кто уже находится в менопаузе. В то же время 22% не знают, к кому обратиться за консультацией, а 21% не понимают, какое именно лечение им подходит.

Новый опрос показал, что проблема выпадения волос существенно влияет на жизнь женщин. Для многих это не только эстетический вопрос, но и фактор, который сказывается на психологическом состоянии, социальной активности и профессиональном развитии. Многие респонденты признаются: изменения в волосах заставляют их замыкаться в себе и избегать общения. В то же время женщины готовы тратить значительные средства, чтобы вернуть уверенность и чувство контроля над ситуацией.

Трихолог и амбассадор бренда Viviscal Ханна Габорди, по инициативе которой было проведено исследование, отметила: "Волосы являются ключевой частью вашей идентичности, поэтому потерять их, особенно не зная почему, может быть очень трудно. Опыт разный: некоторые женщины замечают быструю потерю, другие – постепенное выпадение, а некоторые – общее истончение со временем. Независимо от модели, это обычно имеет негативное влияние, что приводит к снижению уверенности в себе и ослаблению самооценки, особенно у женщин на ранних стадиях менопаузы".

Эксперт также предостерегла: "Существует много противоречивых советов относительно того, как бороться с выпадением волос. Многие люди настолько растеряны, что в итоге тратят время и деньги на решения, которые не работают. Всегда лучше придерживаться научных данных и выбирать продукты с четкими клиническими результатами, если это вас беспокоит".

