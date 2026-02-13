Яйца против выпадения волос: простой продукт с мощным эффектом

Густые и здоровые волосы для многих являются показателем не только красоты, но и общего состояния организма. Однако с возрастом или из-за стресса, недостатка питательных веществ и гормональных изменений проблема выпадения становится все более актуальной.

Часто люди ищут дорогие средства ухода, не задумываясь о роли ежедневного рациона. Между тем обычные продукты могут стать важной поддержкой для укрепления волос изнутри, пишет eatthis.com.

По словам диетолога Лорен Манакер, одним из лучших продуктов, поддерживающих здоровье волос, являются яйца, в частности яичный желток. Яйца содержат ряд питательных веществ, необходимых для роста волос.

"Яйца являются естественным источником биотина, поддерживающих здоровье волос", – отмечает Манакер.

Биотин – это витамин группы В, который также содержится в мясе, субпродуктах, рыбе, семенах и орехах. Одно яйцо обеспечивает примерно 10 микрограммов биотина – это около 33% от рекомендуемой суточной нормы. По информации Национальных институтов здоровья США, по содержанию биотина яйца уступают только говяжьей печени. Впрочем, согласитесь, включить яйца в рацион значительно проще, чем регулярно употреблять печень.

В то же время эксперт отмечает, что доказательная база относительно прямого влияния биотина на прекращение выпадения волос ограничена.

"Хотя данных, подтверждающих, что биотин специально предотвращает выпадение волос, немного, есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что дефицит этого питательного вещества связан с нездоровым ростом волос. Поэтому употребление продуктов с биотином, таких как яйца, может помочь поддерживать здоровый рост волос", – объясняет она.

Один из научных обзоров показал, что прием биотиновых добавок способствовал улучшению роста волос и укреплению ногтей у людей с синдромом ломкости ногтей. Однако исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований, особенно среди тех, кто не имеет выраженных проблем с волосами или ногтями.

Другой анализ, посвященный теме выпадения волос и витаминных добавок, отмечает, что здоровым людям дополнительный прием биотина обычно не нужен.

Поскольку большинство исследований касаются именно добавок, специалисты советуют прежде всего делать ставку на натуральные источники питательных веществ. Яйца – доступный и простой вариант.

Манакер также добавляет, что польза яиц не ограничивается только биотином. "Они содержат высококачественный белок, который является еще одним питательным веществом, поддерживающим здоровье волос", — подчеркивает она. В частности, трехмесячное исследование с участием женщин с тонкими волосами продемонстрировало, что белковые добавки могут уменьшать истончение и интенсивность выпадения.

Итак, если вы хотите поддержать густоту волос или замедлить их потерю, стоит добавить яйца в свой еженедельный список покупок. Простое решение иногда может стать эффективной частью комплексного подхода к здоровью.

