Выразительное лицо без пластики: добейтесь четких контуров с помощью этих стимулирующих упражнений

Чтобы лицо стало более выразительным, необязательно соглашаться на хирургическое вмешательство. Существует менее болезненная и дешевая альтернатива пластике – гимнастика для лицевых мышц. Эти упражнения предназначены для стимуляции определенных участков, делая их более рельефными, естественным путем.

Включив эти упражнения в свой распорядок дня, вы сделаете черты лица более тонкими, без дорогостоящих и сложных процедур, пишет OBOZ. UA.

Подтяжка скул

Начните с широкой улыбки, затем пальцами деликатно приподнимите щеки по направлению к глазам. Сохраняйте это положение на счет 5 и повторите 10 раз.

Это упражнение направлено на мышцы, окружающие скулы, придавая им приподнятый и очерченный вид, а также тонус всей структуре лица.

Подтягивание челюсти

Слегка наклоните голову назад и надуйте губы. Почувствуйте растяжение в шее и челюсти, задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем повторите 10 раз.

Это упражнение направлено на подтягивание линии челюсти и создание более четкого профиля, что позволяет тонко улучшить нижнюю часть лица.

Растяжка шеи и челюсти

Наклоните голову назад, глядя в потолок, и наложите нижнюю губу на верхнюю.

Почувствуйте легкое растяжение в шее и челюсти, сохраняя позу в течение 15 секунд, и повторите этот процесс 5 раз.

Эта растяжка играет ключевую роль в тонизировании мышц шеи и челюсти, способствуя более четкому и утонченному контуру лица.

Тонизирование мышц глаз

Расположите указательные пальцы у внешних уголков глаз, затем посмотрите вправо, ощущая легкое сопротивление пальцев. Задержитесь в таком положении на 5 секунд, а затем повторите упражнение для левой стороны.

Такие манипуляции воздействует на мышцы глаз, уменьшая их провисание и оживляя прилегающую область.

Разглаживание лба

Придайте лицу молодость с помощью упражнения для разглаживания лба.

Поднимите брови как можно выше, а затем постепенно опустите их обратно. Повторите этот процесс 10 раз, чтобы активно задействовать мышцы лба.

Это упражнение уменьшает морщины на лбу и способствует омоложению кожи.

Подтянуть и подчеркнуть губы

Сомкните губы и сложите их в улыбку, удерживая это положение в течение 5 секунд, а затем повторите 10 раз. Активно задействуя мышцы вокруг рта, это упражнение способствует увеличению объема и четкости контуров губ, улучшая эстетику лица.

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