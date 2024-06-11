Выразительное лицо без пластики: добейтесь четких контуров с помощью этих стимулирующих упражнений
Чтобы лицо стало более выразительным, необязательно соглашаться на хирургическое вмешательство. Существует менее болезненная и дешевая альтернатива пластике – гимнастика для лицевых мышц. Эти упражнения предназначены для стимуляции определенных участков, делая их более рельефными, естественным путем.
Включив эти упражнения в свой распорядок дня, вы сделаете черты лица более тонкими, без дорогостоящих и сложных процедур, пишет OBOZ. UA.
Подтяжка скул
Начните с широкой улыбки, затем пальцами деликатно приподнимите щеки по направлению к глазам. Сохраняйте это положение на счет 5 и повторите 10 раз.
Это упражнение направлено на мышцы, окружающие скулы, придавая им приподнятый и очерченный вид, а также тонус всей структуре лица.
Подтягивание челюсти
Слегка наклоните голову назад и надуйте губы. Почувствуйте растяжение в шее и челюсти, задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем повторите 10 раз.
Это упражнение направлено на подтягивание линии челюсти и создание более четкого профиля, что позволяет тонко улучшить нижнюю часть лица.
Растяжка шеи и челюсти
Наклоните голову назад, глядя в потолок, и наложите нижнюю губу на верхнюю.
Почувствуйте легкое растяжение в шее и челюсти, сохраняя позу в течение 15 секунд, и повторите этот процесс 5 раз.
Эта растяжка играет ключевую роль в тонизировании мышц шеи и челюсти, способствуя более четкому и утонченному контуру лица.
Тонизирование мышц глаз
Расположите указательные пальцы у внешних уголков глаз, затем посмотрите вправо, ощущая легкое сопротивление пальцев. Задержитесь в таком положении на 5 секунд, а затем повторите упражнение для левой стороны.
Такие манипуляции воздействует на мышцы глаз, уменьшая их провисание и оживляя прилегающую область.
Разглаживание лба
Придайте лицу молодость с помощью упражнения для разглаживания лба.
Поднимите брови как можно выше, а затем постепенно опустите их обратно. Повторите этот процесс 10 раз, чтобы активно задействовать мышцы лба.
Это упражнение уменьшает морщины на лбу и способствует омоложению кожи.
Подтянуть и подчеркнуть губы
Сомкните губы и сложите их в улыбку, удерживая это положение в течение 5 секунд, а затем повторите 10 раз. Активно задействуя мышцы вокруг рта, это упражнение способствует увеличению объема и четкости контуров губ, улучшая эстетику лица.
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