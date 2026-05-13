Вздутие живота: привычные действия, которые только усугубляют ситуацию

Вздутие живота может казаться мелочью, но на самом деле оно способно серьезно испортить самочувствие и повлиять на повседневную жизнь. Часто люди пытаются самостоятельно избавиться от дискомфорта, исключая из рациона различные продукты, однако такой подход не всегда является правильным.

Гастроэнтерологи предупреждают, что некоторые популярные методы борьбы со вздутием могут только навредить организму. Врачи объяснили Parade, каких ошибок стоит избегать и что действительно помогает облегчить симптомы.

Гастроэнтеролог Джейсон Коренблит отмечает, что вздутие живота проявляется как ощущение переполненности, давления или скопления газов в животе. У кого-то это состояние возникает периодически, а некоторые сталкиваются с ним ежедневно. По словам врача, в большинстве случаев вздутие не опасно, хотя и может вызывать значительный дискомфорт.

Причины появления вздутия бывают разными. Среди самых распространенных – заглатывание воздуха во время быстрого разговора, жевание резинки, употребление газированных напитков или питье через трубочку. Также проблему могут провоцировать запоры, непереносимость определенных продуктов, в частности лактозы, гормональные изменения во время менструального цикла, сложная для переваривания пища и стресс.

Если вздутие повторяется регулярно, специалисты советуют обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить истинную причину. При этом врачи предостерегают от одной очень распространенной ошибки – самостоятельного исключения целых групп продуктов из рациона.

"Многие люди пытаются поочередно убирать разные категории продуктов, чтобы понять, что именно вызывает вздутие", – говорит Коренблит. Однако без консультации специалиста такой подход может быть вредным.

Гастроэнтеролог Триша Пасрича объясняет, что отказ от больших групп продуктов без контроля диетолога или врача может привести к дефициту важных питательных веществ. Она отмечает, что иногда врачи действительно рекомендуют временные ограничения в питании для поиска причины симптомов, но такая диета не должна становиться постоянной.

В то же время определенные изменения в рационе могут помочь. Врач Пол Фойерштадт советует сначала обратить внимание на искусственные подсластители и продукты с высоким содержанием фруктозы, ведь именно они часто провоцируют вздутие. Также он рекомендует исключать только один продукт или ингредиент за раз. "Если убрать сразу несколько продуктов, будет сложно понять, что именно подействовало", – объясняет врач.

Для разового вздутия Фойерштадт советует кратковременные решения – безрецептурные средства. По его словам, такие препараты помогают разделить большие газовые пузырьки на меньшие, которые легче перерабатываются организмом и вызывают меньше дискомфорта.

Кроме того, облегчить состояние могут простая прогулка, имбирный чай и отказ от газированных напитков. Эти способы часто помогают быстро уменьшить неприятные ощущения.

Если же вздутие стало постоянной проблемой, врачи советуют вести пищевой дневник перед визитом к гастроэнтерологу. Коренблит рекомендует записывать, когда именно возникают симптомы, что человек ел, как работал кишечник, а также уровень стресса и качество сна. Такая информация может помочь врачу быстрее найти причину проблемы.

Доктор Пасрича также призывает не стесняться говорить о вздутии живота со своим врачом. "Люди часто убегают от этого, говоря, что это "только вздутие", но оно может влиять на качество жизни, выбор одежды, восприятие собственного тела и желание проводить время с близкими. Вы заслуживаете помощи", – отмечает она.

Специалисты подчеркивают: правильный подход и консультация с врачом помогут не только уменьшить дискомфорт, но и найти эффективное решение проблемы.

