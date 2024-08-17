"Я просто старею": 48-летняя актриса Шарлиз Терон отреагировала на сплетни о пластической операции
Шарлиз Терон, известная как одна из самых талантливых и красивых актрис в Голливуде, уверенно держится на вершине индустрии. Южноафриканская актриса, обладательница премии Оскар, одна из самых высокооплачиваемых женщин в киноиндустрии, и это вполне понятно: ее работа говорит сама за себя.
Мама двоих детей, которой сейчас 48 лет, стала лицом новой рекламной кампании Dior L'Or de J'Adore. В недавнем интервью для журнала Allure Терон рассказала о своем отношении к процессу старения. Детальнее об этом пишет eatthis.com.
Ниже расскажем о главных моментах этого интервью, включая ее реакцию на слухи о пластической операции, изменении метаболизма, двойных стандартах в киноиндустрии и ее нежелании снова набирать вес для ролей.
Терон категорически отрицает любые пластические вмешательства.
Актриса заявила в своем интервью для Allure: "Мое лицо меняется, и мне это нравится. Я принимаю свой возраст". Хотя некоторые люди уверены, что она сделала подтяжку лица, Терон быстро развеяла эти слухи. "Я просто старею! Это совсем не значит, что у меня была плохая пластическая операция. Такое просто бывает", – прокомментировала она.
Актриса высказалась по поводу несправедливых двойных стандартов в Голливуде
Кроме того, что она отвергла сплетни о пластических операциях, Терон подняла вопрос о неравенстве между мужчинами и женщинами в Голливуде.
"Меня всегда раздражало, что мужчин с возрастом сравнивают с хорошим вином, а женщин – со срезанными цветами. Эта концепция меня возмущает, но в то же время я считаю, что каждая женщина имеет право стареть так, как она этого хочет. Нам следует быть более участливы к того, как мы все переживаем этот процесс. Лично мне смотреть на свое лицо на биллбордах – довольно весело", – отметила она в разговоре с Allure.
Отметим, что женщины в возрасте 40-50 лет, как и их лица, меняются. Это часть жизни, которую нужно принять и наслаждаться, не пытаясь соответствовать недостижимым стандартам красоты или скрывать естественный процесс старения.
Терон больше не будет прибегать к каким-либо трансформациям своего тела для участия в кино
С возрастом метаболизм может замедляться. Мышечная масса естественно уменьшается, если не прилагать усилия для ее поддержания или наращивания. В результате организм начинает сжигать калории медленнее. Также снижается уровень активности.
"Я никогда больше не буду набирать 18 кг для роли. Я не сделаю этого во второй раз, потому что это уже не так просто, как было в 27 лет. Тогда я потеряла 13 кг за считанные дни, просто пропустив несколько приемов пищи. Но когда я сделала это в 43 года для фильма "Талли", я провела год, пытаясь сбросить этот вес", – категорически заявила Терон.
Звезда также призналась, что восстанавливаться после травм стало труднее, чем у молодости, что знакомо многим. Тем не менее, Терон демонстрирует, что новые этапы жизни зависят от нашего восприятия. Не стоит позволять возрасту заставлять вас чувствовать себя стариками. Наслаждайтесь жизнью и помните, что с годами вы становитесь только лучше!
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