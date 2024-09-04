'Я выгляжу отлично': Алисия Сильверстоун метко ответила на критику своего тела

Алисия Сильверстоун дала достойный ответ на застенчивый комментарий о ее внешности. Звезда фильма "Без ума" открыто обратила внимание на подпись под фото, где было написано: "Бесстыдная фотография, где Алисия Сильверстоун толстая".

Актриса выглядит потрясающе. Она дала гениальный ответ на хейт. Об этом пишет издание eatthis.com.

Сильверстоун тролит хейтеров под трек "abcdefu" от GAYLE Для Алисии стыдить свое тело – это табу. Именно этот эпизод заставил актрису создать видео для TikTok, чтобы ответить хейтеру, слишком старательно пытавшемуся ее оскорбить. В видео актриса выглядит уверенно, реагируя на фото, где ее изобразили в темно-синем платье во время прогулки.

Подпись к видео свидетельствует: "Черт, я думаю, что выгляжу замечательно". Сильверстоун улыбается и смело показывает средний палец, в то время как на фоне играет песня GAYLE "abcdefu".

Это не первый раз, когда Сильверстоун сталкивается с бодишеймингом. В 2020 году актриса вспомнила еще один неприятный эпизод, когда после ее роли в фильме "Бэтмен и Робин" в 1997 году папарацци и таблоиды прозвали ее "толстой девушкой". На пресс-конференциях ее даже спрашивали о размере ее бюстгальтера.

В 2020 году газета The Guardian опубликовала интервью, где Сильверстоун рассказала о том, как таблоиды относились к ней. "Они насмехались над моей внешностью, когда я была моложе. Это было больно, но я знала, что они ошибались. Это меня не смутило. Я понимала, что насмехаться над чьей-то фигурой – это просто неправильно", – отметила она.

Каждый имеет право чувствовать себя уверенно в своем теле, его форме и чувствовать силу в себе благодаря своему виду, и никакие комментарии не должны заставлять их думать иначе. Действия Сильверстоуна достойны похвалы – это то, что делает ее по-настоящему красивой во всех аспектах.

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