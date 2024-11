Ягода, которая помогает думать быстрее: что есть для здоровья мозга

Пища влияет на работу мозга, поддерживая или ухудшая память и когнитивные функции. В частности, добавление в рацион ягод клюквы может способствовать сохранению остроты ума и поддержке мозга в зрелом возрасте.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, в котором в течение 12 месяцев группа людей из 60 взрослых в возрасте 50-80 лет употребляла привычную для себя пищу, дополняя некоторые из диет лиофилизированным клюквенным порошком. По завершению опыта результаты принимавших эти добавки свидетельствовали об улучшении эпизодической памяти и нейронных функций, говорится в Eat This, Not That.

По словам Дэвида Ваузур, старшего научного сотрудника отдела молекулярного питания в Норвичской медицинской школе Университета Восточной Англии, хотя регулярный прием клюквы в течение 12 недель может улучшить память и поддержать работу мозга, пока не известно, одинаково ли полезны эти эффекты для людей с когнитивными нарушениями или нейродегенеративными заболеваниями. Следовательно, нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить долгосрочную пользу.

Кроме того, он отмечает, что для улучшения когнитивных функций следует пересмотреть свой рацион в целом и добавлять полезные для мозга продукты постепенно. Например, вы можете заменить соленые закуски горстью ягод и орехов или добавить шпинат в суп. Со временем попробуйте заменить обработанный хлеб на цельнозерновой и включите жирную рыбу в меню хотя бы 1 раз в неделю. Такие маленькие шаги способствуют постоянным изменениям и пользе для здоровья.

