Ягодный эликсир жизни: что добавить в завтрак, чтобы не стареть

Многие люди стремятся сохранить здоровье и молодость как можно дольше. Один из способов достичь этого – правильное питание, в частности регулярное употребление определенных продуктов.

Видео дня

Среди них особое место занимают ягоды, которые имеют не только приятный вкус, но и мощные полезные свойства. Именно они способны стать сладким секретом к долгой жизни, пишет eatthis.com.

Черника, ежевика, малина – все эти ягоды богаты антиоксидантами, которые замедляют старение организма. Научные данные подтверждают, что их регулярное употребление может реально продлить жизнь.

Как ягоды помогают жить дольше?

Для начала стоит разобраться, чем именно полезны антиоксиданты. Как свидетельствует исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, эти соединения защищают клетки от воздействия свободных радикалов – вредных молекул, которые провоцируют хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые патологии и рак.

Свободные радикалы провоцируют так называемый оксидативный стресс – состояние, которое повреждает клетки организма и способствует развитию таких недугов, как артрит, болезнь Альцгеймера, гипертония, астма и тому подобное. Именно поэтому продукты с высоким содержанием антиоксидантов играют важную роль в уменьшении риска этих болезней. В этот перечень входят не только фрукты и овощи, но и темный шоколад, грибы, грецкие орехи.

Значит ли это, что любой продукт, богатый антиоксидантами, поможет жить дольше? Безусловно, такие продукты оказывают положительное влияние. Однако, согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Agricultural and Food Chemistry, именно ягоды и гранаты были признаны самыми эффективными среди 25 проверенных источников антиоксидантов.

Ягоды имеют значительное преимущество – их легко добавить в ежедневный рацион. Они прекрасно сочетаются с овсянкой, йогуртом или смузи, делая завтрак не только вкусным, но и полезным.

Какая ягода считается самой полезной?

Если сравнивать ягоды по содержанию антиоксидантов, то первое место безоговорочно занимает черника. В одном исследовании, опубликованном в журнале Nutrition, обнаружено, что регулярное потребление черники в течение 8 недель позволило людям с лишним весом снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП на 27%. Это стало возможным благодаря содержащимся в ягоде полифенолам, которые особенно полезны для сердца и сосудов.

Кроме того, в издании Nutrients отмечается, что полифенолы, присутствующие в чернике, способны замедлять процессы клеточного старения.

Стоит помнить: независимо от того, какие именно ягоды вы предпочитаете, они содержат большое количество клетчатки и являются отличным источником суточной нормы витамина С. Одна чашка смешанных ягод – это не только вкусно, но и настоящий заряд полезных веществ, которые поддерживают здоровье и способствуют долголетию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему стоит отказаться от десертов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.