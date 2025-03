Яичный белок: польза, преимущество и необходимость в рационе

Яичные белки — это низкокалорийный источник высококачественного белка, обеспечивающий всеми необходимыми аминокислотами и почти не содержащий жира и холестерина. И хотя существуют споры о влиянии яиц на здоровье сердца, яичные белки считаются безопасным и питательным выбором.

Добавляя их в свой рацион, чтобы получить ценный белок без риска, связанного с употреблением желтков. Подробно о пользе, преимуществе и методах включения этого продукта в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества

Яичные белки — это низкокалорийный источник качественного белка, идеально подходящий для поддержания веса и здоровья. Они содержат минимум жира и всего 17 калорий на порцию, что делает их полезным выбором для тех, кто придерживается диеты.

Кроме того, белок альбумин в яичных белках помогает восстанавливать ткани, укреплять иммунитет и через кровь транспортировать по телу важные вещества. Обратите внимание, что достаточное количество альбумина предотвращает накопление жидкости в организме, снижая риск отеков и проблем с почками или печенью.

Почему в яйце важно употреблять именно белок

Если вы следите за уровнем жира, отдавайте предпочтение яичным белкам. Они почти не содержат жира, в отличие от желтков, а потому это идеальный вариант для тех, кому нужна низкожировая диета или не нравится вкус желтка.

Кроме того, один яичный желток содержит около 5 г жира и 210 мг холестерина, что быстро накапливается в блюде из нескольких яиц. Людям с высоким уровнем холестерина или риском сердечно-сосудистых заболеваний следует ограничить потребление желтков или вовсе исключить их из привычного питания.

Способы включения белка в рацион

Если вы хотите приготовить легкое и питательное блюдо, используй яичные белки. Они идеальны для низкокалорийных, сытных блюд на любой прием пищи. Приготовьте из них белковый салат, буррито, запеканку или омлет, добавляя овощи и нежирный творог. А для быстрого перекуса отварите яйца вкрутую, а чтобы снизить калорийность, просто убери желтки.

