Яйца помогают сбросить вес: диетологи объяснили, как это работает

Яйца могут быть одними из лучших продуктов для похудения, так как позволяют испытывать чувство насыщенности в течение длительного времени. Они имеют высокую пищевую ценность, и при этом существует множество способов их приготовления.

Диетологи утверждают, что яйца могут быть секретным оружием для похудения, сообщает Eat This, Not That. Издание назвало 5 причин, по которым стоит включить их в свой рацион.

Одно большое яйцо содержит 6,3 грамма высококачественного белка растительного происхождения. Соответственно два съеденных яйца за один прием пищи – это уже 25,2% от рекомендованного суточного потребления 50 граммов белка.

Одно яйцо содержит менее 1 грамма углеводов, что наряду с высоким содержанием белка может способствовать насыщению без повышения уровня инсулина, который приводит к накоплению жира.

Большое яйцо содержит всего около 76 калорий. Благодаря этому во время завтрака человек может съесть два вареных яйца и кусок цельнозернового тоста всего на 232 калории.

Яйца богаты витамином D, который играет важную роль в похудении. Также в них высокое содержание железа, что помогает поддерживать энергию в течение дня. Кроме того, яйца – отличный источник витамина B12, всего в одном его содержится 0,89 микрограмма – 37% суточной нормы.

Диетолог Paloma Health Эрика Хошетт утверждает, что яйца могут помочь сбалансировать уровень сахара в крови и инсулина, не оказывая отрицательного воздействия на уровень холестерина. Такой завтрак также может улучшить контроль уровня сахара в крови в течение дня, что особенно важно для людей с диабетом.

Напомним, ранее диетологи также назвали самый вредный и самый полезный способы приготовления яиц. В частности, нельзя их жарить с большим количеством масла, а также при высокой температуре. Здоровой альтернативой приготовления является использование ненасыщенных жиров, например оливкового или масла авокадо.

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца, после чего показал, как изменилось его тело и самочувствие. Парень варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил зеленый чай.

Блогер отметил, что питаться одними яйцами сложно, поскольку это очень низкокалорийная диета и постоянно хочется есть. На восьмой день мужчина отметил, что похудел на 4,5 кг, хотя и засомневался в полезности таких жестких ограничений.

