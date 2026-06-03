Язвы во рту, которые не проходят: врачи предупреждают об опасном сигнале

Изменения в ротовой полости часто кажутся незначительными, однако иногда они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Одним из таких "молчаливых" симптомов являются язвы, которые долго не заживают или регулярно появляются снова.

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Врачи отмечают, что особое внимание стоит обращать на любые поражения, которые длятся более двух недель. Своевременная реакция на такие признаки может сыграть ключевую роль в ранней диагностике опасных заболеваний, пишет express.co.

Длительные язвы во рту: когда стоит насторожиться

Стоматолог предупреждает, что незаживающие язвы могут быть ранним признаком более серьезных патологий. На фоне роста случаев рака ротовой полости и горла врачи призывают внимательнее относиться к любым изменениям слизистой.

По словам врача, кратковременные язвы обычно не представляют опасности, ведь появляются из-за стресса, снижения иммунитета, механических травм или случайного прикусывания щеки. Однако если поражение сохраняется более двух недель, начинает кровоточить или постоянно возвращается в одном месте – это повод для немедленного обследования.

"Большинство язв безвредны и исчезают в течение недели-двух. Но если одна из них не проходит, кровоточит или постоянно возвращается в том же месте, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать", – объяснил врач Андрея Божич.

Почему стойкие поражения могут быть опасными?

В большинстве случаев язвы во рту связаны с бытовыми причинами – стрессом, трением или травмами слизистой. Однако иногда они могут быть ранним проявлением онкологических процессов в ротовой полости или горле.

Особое внимание врачи обращают на людей с факторами риска: курильщиков, тех, кто употребляет значительное количество алкоголя, а также пациентов с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Именно в этих группах риск развития онкологических заболеваний выше.

Медицинские организации сообщают, что за последние десятилетия количество случаев рака ротовой полости существенно возросло. Также стремительно увеличивается количество случаев рака горла, связанного с ВПЧ, особенно среди мужчин.

"Эти виды рака часто начинаются незаметно и без боли. Человек может чувствовать себя абсолютно нормально, поэтому возникает соблазн просто подождать, пока все пройдет. Но ранняя диагностика имеет решающее значение", – отметил врач.

Он также подчеркнул, что стоматологи часто первыми замечают ранние изменения тканей в ротовой полости. Среди них могут быть белые или красные пятна, уплотнения, а также язвы, которые долго не заживают.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Специалисты советуют не откладывать визит к врачу, если появляются следующие признаки:

язва во рту, которая не заживает более двух недель;

уплотнение, пятно или болезненный участок, появляющийся повторно в одном месте;

боль или трудности во время глотания;

появление "шишки" на шее или под челюстью.

"Если вы заметили любой из этих симптомов, не ждите, пока появится боль. Раннее выявление значительно повышает шансы на полное выздоровление", – подчеркнул врач.

Как снизить риски и позаботиться о здоровье?

Стоматологи отмечают, что регулярные профилактические осмотры являются одним из самых эффективных способов вовремя выявить серьезные заболевания. Рекомендуется посещать стоматолога минимум раз в шесть месяцев.

"Стоматолог оценивает не только состояние зубов. Они обучены замечать ранние признаки рака, инфекций и других заболеваний, которые могут проявляться в ротовой полости", – объяснил специалист.

Кроме того, важными профилактическими мерами являются поддержание качественной гигиены рта, отказ от табака и ограничение употребления алкоголя. Эти факторы существенно повышают риск развития рака ротовой полости и горла. Также рекомендуется вакцинация против ВПЧ в соответствующем возрасте.

"Большинство язв не опасны. Но если какая-то из них не заживает, не стоит медлить. Простой осмотр может иметь решающее значение для вашей жизни", – подытожил врач.

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