Заболевание, о котором вы могли не слышать: как женщинам уберечь свое здоровье от эндометриоза
Эндометриоз - это заболевание, поражающее каждую десятую женщину, однако многие люди до сих пор не знают о его существовании. Кроме того, существуют риски, когда врачи не могут однозначно диагностировать это заболевание, путая его с воспалением, что затрудняет его лечение на ранних стадиях.
Что стоит знать об эндометриозе и как вовремя определить симптомы заболевания? Об этом рассказали в Daily Express.
Что такое эндометриоз?
Эндометриоз возникает, когда клетки, похожие на слизистую матки, растут за ее пределами, поражая яичники, трубы и другие органы. Это может вызвать боль, проблемы с фертильностью, усталость и тревожность. Причина неизвестна, но ранняя диагностика помогает избежать осложнений.
Характерные симптомы эндометриоза:
- Мучительные месячные, мешающие повседневной жизни
- Обильное менструальное кровотечение
- Боль во время или после секса
- Болезненный стул
- Боль во время мочеиспускания
- Трудности с зачатием
- Усталость
Что происходит при позднем обнаружении болезни?
Диагностика эндометриоза занимает в среднем 9 лет, что влияет на здоровье и работоспособность женщин. Кроме того, многие пациентки сталкиваются с недоверием к врачам, что затягивает процесс выявления проблемы. Для выявления заболевания используют УЗИ и лапароскопию — процедуру с введением камеры в брюшную полость.
Существует ли лечение эндометриоза?
Эндометриоз невозможно вылечить, но его симптомы можно контролировать. Лечение включает обезболивающие, гормональные препараты или операцию по удалению пораженных тканей. В тяжелых случаях могут удалять матку, яичники или части других органов.
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