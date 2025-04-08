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Заболевание, о котором вы могли не слышать: как женщинам уберечь свое здоровье от эндометриоза

Александра Кошовая
Новости медицины
1 минута
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Заболевание, о котором вы могли не слышать: как женщинам уберечь свое здоровье от эндометриоза

Эндометриоз - это заболевание, поражающее каждую десятую женщину, однако многие люди до сих пор не знают о его существовании. Кроме того, существуют риски, когда врачи не могут однозначно диагностировать это заболевание, путая его с воспалением, что затрудняет его лечение на ранних стадиях.  

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Что стоит знать об эндометриозе и как вовремя определить симптомы заболевания? Об этом рассказали в Daily Express.

Что такое эндометриоз?

Эндометриоз возникает, когда клетки, похожие на слизистую матки, растут за ее пределами, поражая яичники, трубы и другие органы. Это может вызвать боль, проблемы с фертильностью, усталость и тревожность. Причина неизвестна, но ранняя диагностика помогает избежать осложнений.

Характерные симптомы эндометриоза:

  • Мучительные месячные, мешающие повседневной жизни
  • Обильное менструальное кровотечение
  • Боль во время или после секса
  • Болезненный стул
  • Боль во время мочеиспускания
  • Трудности с зачатием
  • Усталость

Что происходит при позднем обнаружении болезни?

Диагностика эндометриоза занимает в среднем 9 лет, что влияет на здоровье и работоспособность женщин. Кроме того, многие пациентки сталкиваются с недоверием к врачам, что затягивает процесс выявления проблемы. Для выявления заболевания используют УЗИ и лапароскопию — процедуру с введением камеры в брюшную полость.

Существует ли лечение эндометриоза?

Эндометриоз невозможно вылечить, но его симптомы можно контролировать. Лечение включает обезболивающие, гормональные препараты или операцию по удалению пораженных тканей. В тяжелых случаях могут удалять матку, яичники или части других органов.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская