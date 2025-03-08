Забудьте о боли: как упражнения с пенопластовым валиком помогают облегчить дискомфорт в коленях

Боль в коленях – это проблема, с которой сталкивается немало людей, особенно в зрелом возрасте. Неправильная нагрузка на суставы и отсутствие должной физической активности могут усугубить ситуацию.

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Однако есть эффективные методы, помогающие снять дискомфорт, в частности упражнения с пенопластовым валиком. Эти упражнения могут не только облегчить боль, но и улучшить подвижность суставов, если правильно выполнять их, пишет eatthis.com.

Пенопластовый валик как средство для уменьшения боли

Если вы еще не использовали пенопластовый ролик, есть множество преимуществ в его включении в тренировку. По данным Ace Fitness, пенопластовые ролики помогают растягивать мышцы и снижать их напряжение. Они могут снизить боль, ускорить восстановление, снизить риск образования спаек и улучшить подвижность суставов. Давление при катании пеной также улучшает кровообращение и повышает температуру в тканях, с которыми вы работаете.

Благодаря этим свойствам пенопластовые ролики являются отличным инструментом как для разминки перед тренировкой, так и для восстановления после нее.

Что вызывает боль в коленях?

Боль в коленях обычно возникает из-за проблем с костями и хрящами в суставах. Доктор и тренер Майк Болл рассказывает, что боли в коленях часто обусловлены нарушениями хряща и кости внутри коленного сустава, как при артрите. Артрит коленного сустава возникает, когда хрящ в суставе воспаляется и разрушается, что приводит к сужению пространства между костями. В случаях тяжелого артрита кости могут тереться друг о друга, образуя костные шпоры.

Доктор Болл отмечает, что пенопластовый валик не решит эти проблемы, но некоторые упражнения с валиком могут помочь расслабить мышцы. Они могут снять напряжение и в некоторых случаях облегчить боль в коленях.

Как начать упражнения с пенопластовым валиком от боли в коленях

Доктор Болл объясняет, что для начала следует обратить внимание на катание валиком по мышцам на передней части бедра (квадрицепс), наружным мышцам бедра (мышцы TFL) и наружным мышцам голени (передняя и малая большеберцовая мышца).

"При выполнении упражнений с пенопластовым валиком от боли в коленях не стоит использовать ролик непосредственно на коленном суставе, ведь чрезмерное давление может ухудшить состояние", – отмечает Бол.

Рекомендуется выполнять упражнения на мышцы вокруг колена, включая мышцы бедра и голени.

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