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Забываете о важных вещах? 4 вида деятельности, эффективно улучшающие память

Мария Шевчук
Новости медицины
2 минуты
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Забываете о важных вещах? 4 вида деятельности, эффективно улучшающие память

Эйдетической памятью обладают не все,  поэтому запоминать важные вещи бывает сложно, особенно в пожилом возрасте. Однако улучшить память можно. Чтобы развиваться, мозг должен оставаться активным и решать максимально сложные задачи.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, какие занятия и практики качественно улучшают память. 

Физические упражнения для развития когнитивных способностей 

Исследования показывают, что отсутствие физических нагрузок повышает риск ухудшения когнитивных способностей и развития дегенерации.

Чтобы память работала,  необходимо следить за уровнем своих мозговых способностей. Вот почему так важны ежедневные физические тренировки.

Это не обязательно должны быть интенсивные тренировки в спортзале. Бодрая ходьба, танцы, плавание или любые другие занятия, основанные на движении, одинаково эффективны.

Забываете о важных вещах? 4 вида деятельности, эффективно улучшающие память

Изучение нового языка для укрепления памяти

Поскольку сложные задачи – лучшая тренировка для мозга, начните с изучения нового языка.

Это может показаться непривычным и выходящим за рамки зоны комфорта, но сложная цель бросает вызов вашему мозгу. В итоге память становится более функциональной,  а мозг учится воспринимать новые модели и привыкает к многозадачности.

Обучение игре на музыкальных инструментах  для увеличения объема серого вещества

Еще одно занятие, создающее вызов для мозга –  обучение игре на музыкальных инструментах.

Исследования показывают, что попытка овладеть навыками игры на инструментах, увеличивают объем серого вещества в различных областях мозга и укрепляет связи между ними. Такие занятия улучшают вербальную память, пространственное мышление, зрительно-моторную координацию, и способность к обработке информации.

Медитация для снижения маркеров дегенерации

Медитация снимает стресс  и позитивно влияет на деятельность мозга, снижая маркеры дегенерации, а также улучшает рабочую и долговременную память.

Ранее OBOZ. UA рассказывал об эффективных упражнениях для улучшения памяти. 

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская