Зачем нам углеводы и стоит ли полностью отказываться от них: советы

Углеводы – продукты, превращающиеся в процессе переработки в глюкозу или сахар. Это в первую очередь все, что связано с молоком, а также бобовые, фрукты, зерновые.

У углеводов плохая репутация, но вред от них сильно преувеличен. На самом деле регулярное употребление этих продуктов важно для нормального функционирования организма.

В этом статье OBOZ. UA расскажет, зачем нам нужны углеводы и почему от них не стоит отказываться полностью

Основной источник энергии

Углеводы питают мозг, почки, сердечную мышцу и центральную нервную систему. Например, клетчатка – углевод, улучшающий пищеварению. Она дает ощущение сытости и поддерживает уровень холестерина в крови.

Углеводы содержат важные питательные вещества

Цельное зерно и фрукты, содержат множество витаминов и минералов, необходимых для жизнедеятельности организма.

Наряду с клетчаткой, в зернах есть витамин B, помогающий получать энергию из пищи и создающий красные кровяные тельца.

Фрукты и некрахмалистые овощи, как правило, богаты витаминами B и C и содержат полезные фитонутриенты – каротиноиды и флавоноиды.

Мозг нуждается в углеводах

Мозг работает на глюкозе, которую он получает из углеводов. Если их недостаточно, способность думать и учиться снижается, потому что нейротрансмиттерам в мозге не хватает "топлива" для работы.

Углеводы улучшают настроение

Исследования показывают, что люди, придерживающиеся диеты с низким содержанием углеводов, чаще испытывают депрессию, тревогу и гнев.

Совет: Чтобы этого не допустить, придерживайтесь диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов.

К сведению, большинство углеводов содержат триптофан, вырабатывающий гормон "хорошего настроения" – серотонин.

Углеводы решают проблему лишнего веса

Вопреки распространенному мнению, правильное употребление углеводов помогает сбросить вес.

Недавнее исследование показало, что завтрак с углеводами, например овсянка, за 3 часа до тренировки, хорошо сжигает жир.

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