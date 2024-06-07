Зачем организму марганец? 4 вида продуктов, в которых его больше всего
Марганец – необходим элемент для жизненно важных химических процессов в организме. Его дефицит может вызвать серьезные проблемы со здоровьем – предменструальный синдром, остеопороз, остеоартрит и прочее.
Ситуацию осложняет то, что он не вырабатывается самостоятельно, и мы можем получать его только в составе других продуктов.
В этой статье OBOZ.UA представляет самые богатые марганцем продукты, которые обязательно следует внести в свой рацион.
Орехи
Вы любите перекусывать орехами? Если да, то вы наверняка получаете свою суточную порцию марганца. Это в первую очередь касается миндаля и кедровых орехов. Их можно есть сами по себе, а можно измельчать и добавлять в салаты, и десерты.
Ананас
Ананасы – мощный источник марганца. Один ананас может обеспечить до 76 % рекомендуемой дневной нормы.
Этот вкусный фрукт также богат витаминами А и С, имеющими решающее значение для роста, развития, здоровья кишечника и общего иммунитета.
Совет: Добавляйте ананасы в фруктовые салаты или выпивайте один стакан свежего сока в день.
Тофу
Тофу богат белком и марганцем. Этот растительный продукт не только содержит все 9 аминокислот, но и богат марганцем, фосфором и медью.
Тофу делают из соевого молока. Его можно использовать для приготовления различных блюд – салатов и закусок.
Батат
Сладкий картофель – распространенный крахмалистый корнеплод. Он очень питательный и насыщен минералами, в том числе и марганцем. К полезным свойствам батата относят улучшение зрения, здоровья кишечника, работы мозга и укрепление иммунной системы.
Из сладкого картофеля готовят различные соусы и фритюры, а также употребляют самостоятельно.
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