Задело почти треть больных: в Китае обнародовали результаты крупнейшего исследования о постковидном синдроме

Так называемый долговременный Covid-19 – постковидный синдром – поражает каждых трех из 10 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. По крайней мере, так считают китайские ученые, ссылающиеся на соответствующее исследование.

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Китайская академия наук обнародовала результаты данного исследования. Оно длилось один год и охватило более 70 тысяч граждан КНР от 18 до 60 лет.

Постковидный синдром является состоянием, характеризующимся длительным сохранением первичных последствий уже после выздоровления от коронавирусной болезни. Синдром может оказывать влияние почти на любую систему органов со всем спектром последствий, включая нейрокогнитивные расстройства, проблемы дыхательной и нервной систем, психического здоровья, обмена веществ, кровеносной системы.

Однако чаще называют такие симптомы, как усталость, головная боль, одышка, аносмия (потеря запаха), паросмия (искаженный запах), мышечная слабость, низкая температура и когнитивные дисфункции (потеря внимания, расстройство сна).

Точная природа симптомов постковидного синдрома неизвестна.

Китайские ученые с помощью онлайн-анкет собирали симптомы постковидного синдрома и классифицировали их по статусу инфицирования SARS-CoV-2.

Оказалось, что более 30% опрошенных прежде всего сообщали об усталости, еще 28% заявили об ухудшении памяти. 18% пожаловались, что их способность заниматься физическими упражнениями уменьшилась. И 17% заявили о "мозговом тумане" (неспособность сосредотачиваться).

По данным исследования, вакцинация, особенно с несколькими ревакцинациями, уменьшала эти симптомы на 30%-70%, но уже повторное заражение приводило к более тяжелому постковидному синдрому.

Отмечается, что женщины чаще страдают симптомами длительного Covid-19. Также исследование свидетельствует, что расстройства сна и боли в мышцах и суставах более распространены у пожилых, независимо от пола.

Факторами риска появления симптомов постковидного синдрома китайские ученые назвали все заболевания, также являющиеся факторами риска для инфицирования SARS-CoV-2. Кроме них факторами риска являются употребление алкоголя, курение табака и тяжесть переноса инфекции.

Как сообщал OBOZ.UA, новый штамм коронавируса XEC, являющийся мутацией вариации Omicron, может быть смертельно опасен для людей из групп риска.

Причем штамм XEC уже зафиксирован уже в 27 странах. Он отличается высокой заразностью и, по оценкам, может стать доминирующим вариантом COVID-19.

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