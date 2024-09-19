Может стать доминирующей этой зимой: новый COVID-штамм XEC обнаружили уже в 27 странах.

Новый штамм коронавируса XEC обнаружили уже в 27 странах мира на разных континентах. Эксперты выражают опасение, что в скором времени он может стать доминирующим вариантом COVID-19.

Об этом пишет The Independent. Отмечается, что по данным аналитиков, особенно "сильный рост" заболеваний XEC наблюдается в Дании и Германии.

В настоящее время новый штамм обнаружен у сотен пациентов в 27 странах Европы, Северной Америки и Азии. Однако его распространение неодинаково в разных странах.

Так, распространенность XEC ниже в США и Канаде, а в Европе его наличие было подтверждено в 5,96% случаях, по состоянию на 19 августа. При этом у Словении были более высокие показатели инфицирования этим вариантом в августе: более 10% COVID-образцов в стране содержали XEC.

По словам экспертов, штамм ХЭС, являющийся комбинацией вариантов KS.1.1 и KP.3.3, имеет сходные с другими штаммами COVID симптомы, включая усталость, боль в горле, головные боли и высокую температуру.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, профессор Франсуа Баллу заявил, что вариант XEC более заразен. При этом он считает, что вакцины все равно должны обеспечивать хорошую защиту против него, поскольку этот штамм относится к семейству Omicron.

Он также предполагает, что XEC может стать доминирующим вариантом коронавируса уже грядущей зимой.

Как сообщал OBOZ.UA:

Новый вариант коронавируса Covid XEC уже распространяется по Европе и рано или поздно дойдет до нашей страны. Пока он заразнее, чем его "предшественники", в зоне особого риска по-прежнему пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

Врач-иммунолог Борис Донской выразил мнение, что эффективность вакцин против старых штаммов Covid-19 уже достигла нуля. Их защита больше не отвечает новым штаммам вируса.

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