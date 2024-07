Заедаете стресс и любите булки: как изменить свою жизнь, чтобы не приходилось постоянно худеть

Если вы не отдыхаете после работы и не снимаете стресс, рано или поздно этот путь приведет вас к плохому самочувствию и лишнему весу.

Попробуйте несколько разных тактик и посмотрите, что вам лучше всего подходит. Занятия йогой, встречи с друзьями и отключение от технологий на вечер – все это стоит попробовать, советует Eat This Not That. Также следует обратить внимание и на другие свои повадки.

Нерегулярное питание

Нерегулярный график питания может нарушить ваш метаболизм. Исследования Университета Джона Мурса в Ливерпуле обнаружили, что женщины, которые колебались между низкокалорийными и высококалорийными блюдами, были менее удовлетворены своим телом, чем тарелки, содержащие одинаковое количество калорий от еды до еды.

Слишком суровая диета

Это рецепт крушения. "Когда мои клиенты чувствуют, что время от времени не могут наслаждаться чем-нибудь приятным, у них часто возникает тяга, которую трудно игнорировать", – говорит Лия Кауфман, MS, RD, CDN, зарегистрированная в Нью-Йорке диетолог.

Содержание запрещенных продуктов на кухне

"Независимо от того, идет ли речь о мороженом, печенье, конфетах, чипсах или других продуктах, простое знание того, что ваши триггерные продукты находятся на кухне или в офисе, может сорвать любую программу здорового питания", — говорит Кристин М. Палумбо , MBA, RDN, FAND, Чикаго зарегистрированный диетолог и консультант по вопросам питания.

Увлечения быликами и булками

Когда дело доходит до хлеба, баранок и даже макаронных изделий, выбор цельного зерна вместо рафинированного поможет поддерживать равномерный уровень сахара в крови, способствуя поддержанию веса и похудению, придавая вам более молодую фигуру.

Заедание стресса

Когда возникают стрессовые ситуации, открыв банку газировки, может казаться, что все будет хорошо. Но мы знаем лучше, а теперь и вы тоже: люди, которые выпивают только две банки газированной воды каждый день, втрое чаще страдают депрессией и тревогами по сравнению с теми, кто пьет меньше, показало исследование Американского журнала общественного здравоохранения.

Ночные приемы пищи

Согласно исследованию в журнале Cell Metabolism, ночное голодание, то есть раннее закрытие кухни, может помочь вам похудеть, даже если вы едите больше еды в течение дня. Исследователи посадили группы мышей на диету с высоким содержанием жира и калорий в течение 100 дней. Половине из них позволяли есть в течение ночи и дня на здоровой, контролируемой диете, в то время как другие имели доступ к пище в течение восьми часов, но могли есть все, что хотели. Результат 16-часового запрета еды? Голодающие мыши оставались худыми, тогда как мыши, кормившие круглосуточно, страдали ожирением, хотя обе группы потребляли одинаковое количество калорий.

Игнорирование советов

Читая это, вы уже формируете повадки, которые могут помочь вам сбросить килограммы. Когда канадские исследователи направили советы по диете и физическим упражнениям более 1000 человек, они обнаружили, что получатели начали питаться разумнее и включить больше физической активности в распорядок дня. Неудивительно, что привычки не получавших не изменились.

Бесплатная еда в ресторанах

Хлебные палочки, печенье, чипсы и сальса могут быть бесплатными в некоторых ресторанах, но это не значит, что вы не платите за них. Каждый раз, когда вы едите одну из бесплатных хлебных палочек или печенье, вы добавляете в свое блюдо дополнительные 150 калорий. Съешьте три за ужин, и это 450 калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 простых привычках, которые помогут терять вес, не напрягаясь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.