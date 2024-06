10 простых привычек, которые помогут терять вес, не напрягаясь

Чтобы быстро худеть, иногда нужно планировать не только правильное питание и физические нагрузки. Обратите внимание, что ваше окружение должно отвечать вашим потребностям.

Когда вы следите за своим весом, очень важно, чтобы ваше рабочее место тоже было идеально спланированным для улучшения результатов. Даже не выходя из дома, вы сможете внести полезные изменения в свое окружение, считает Eat This Not That.

Сохраняйте здоровые перекусы в прозрачных контейнерах!

Когда речь идет о перекусах между основными приемами пищи, лучше отказаться от алюминиевой фольги и воспользоваться полиэтиленовыми упаковками или пакетами Ziplock. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Marketing, люди чаще склонны взять перекусы, если они находятся в прозрачной упаковке. Это означает, что лучше выбирать непрозрачную упаковку для остатков пирожных, но для сохранения любого из этих 40 здоровых перекусов лучше использовать прозрачные контейнеры, чтобы поддерживать свою стройность.

Не оставляйте закуски на кухонном столе

Исследование веса и расположение продуктов на кухне от Корнельской лаборатории питания и брендов выявило, что женщины в среднем весили на 11,8 кг больше, если на прилавках была газировка, на 9,1 кг больше, если они оставляли пластиковые бутылки, и на 3 ,6 кг больше, если на столе было печенье по сравнению с теми, у кого столешницы были чистыми. Итак, лучше уберите из кухни все вкусности и сделайте поверхности пустыми, если не хотите набирать вес.

Ешьте из маленьких тарелок

Не нужно быть гением, чтобы понять, что вы съедите меньше еды, если не будете иметь достаточно места на тарелке. Просто заменив 30-сантиметровую тарелку на 25-сантиметровую, вы сможете сократить свои порции. Кроме того, полезно использовать обычную ложку вместо лопатки, ведь это уменьшит количество пищи перед вами и поможет принять решение о необходимости второй порции пищи.

Приведите в порядок свою кухню

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Environment and Behavior", еда в грязной кухне может побуждать к потреблению на 40% больше еды. Женщины, употреблявшие печенье в кухнях, переполненных газетами и немытой посудой, потребляли почти вдвое больше калорий, чем те, кто ел в чистой среде. Поэтому, убирая свой дом, вы получите выгоду и для своей талии.

Готовьте полезные продукты заранее

Приготовьте свежие нарезанные овощи в холодильнике, ведь это имеет большое значение для снижения веса. С такой привычкой вы не будете обращаться к сладким вкусностям и не нужно искать оправдания. Также важно не употреблять фаст-фуд по дороге домой, а лучше потратить это время на приготовление чего-нибудь полезного. Также, когда вы идете в магазин, не забывайте составить список продуктов, которые нужно купить.

Установите напоминание по телефону

Это звучит странно, но иногда использование телефона может оказаться полезным. Согласно исследованию в Health Promotion Practice, люди, регулярно проверяющие свой прогресс в похудении в приложении, осуществляют лучшие выборы в отношении пищи. Итак, попробуйте использовать будильники, которые будут вас поддерживать и напоминать о калориях.

Ешьте без включенного телевизора

Важно жевать не только ртом, но и ушами! Согласно исследованию, опубликованному в Food Quality and Preference, звук нашей пищи влияет на потребление. Прослушивая звуки хруста и глотания, вы можете избежать переедания, иначе вы можете потреблять больше калорий. Исследование показало, что это происходит, когда люди слушают музыку через наушники во время еды.

Держите холодильник в порядке

Убедитесь, что первое, что вы увидите при открытии холодильника – это свежие продукты, здоровые закуски или приготовленные блюда. Ведь обычно мы едим то, что первым попадается перед глазами. Так что скройте сладости подальше от глаз и поставьте на ближние полки полезные блюда.

Создайте вкусные напоминания

Уложите фрукты возле места, где кладете ключи. Таким образом вы будете упоминать о фруктах чаще, чем раньше. Следует сделать яблоки и бананы в тарелке перед выходом своим ежедневным ритуалом. Да, обувшись и одевшись, вы потянете руку за ключами и возьмете с собой что-то полезное.

Держите закуски вне рабочего места

Вы также можете повлиять на то, что находится на вашем столе. Сохраняйте здоровые перекусы в безопасности, скрывая их в сумке и вынимая только тогда, когда вы действительно голодны, а не просто скучаете, и готовьте здоровые и сытные обеды, чтобы избежать соблазна зайти в кафе.

