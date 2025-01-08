Заклеивание рта перед сном: что говорят специалисты о популярном тренде с TikTok

Заклеивание рта во время сна стало новым трендом, активно обсуждаемым в TikTok. Этот метод способствует дыханию через нос, что обеспечивает лучшую фильтрацию воздуха и более спокойное дыхание.

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Хотя пользователи делятся положительным опытом, эксперты напоминают об отсутствии научных доказательств эффективности техники. Перед применением следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас проблемы со сном, отмечает eatthis.com.

Что известно об этом тренде?

Этот метод заключается в использовании специальной ленты, которая наклеивается на рот, чтобы обеспечить дыхание через нос во время сна.

"Дыхание носом имеет ряд преимуществ, таких как более эффективное поглощение кислорода, лучшая циркуляция воздуха, замедление дыхания и очищение воздуха от загрязнений", – рассказывает нейробиолог Дорси Стендиш.

Однако Стендиш предупреждает: научных доказательств эффективности этой техники для улучшения сна до сих пор нет. Кроме того, проблемы, такие как храп или апноэ сна, могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, требующих консультации врача.

Если вам кажется, что во время сна вы дышите ртом, попробуйте потренировать дыхание через нос в дневное время. Заклеивание рта можно испытать во время физических упражнений низкой или средней интенсивности. ", – советует эксперт.

Опыт пользователей TikTok

Пользователи TikTok делятся своим опытом и положительными результатами. TikToker @heyitsrachael рассказывает в своем видео : "Сейчас 21:00, и я заклею рот перед сном. У меня эта лента уже несколько месяцев, но пользоваться я начала только на этой неделе. Раньше я имела хаотический режим сна, но теперь ложусь около 22: 30 и просыпаюсь в 5:30, чувствую себя бодрой".

Другая пользователь, @brinlie_, делится отзывом в своем видео о продукте VIO2 Mouth Tape: "Я тестировала эту ленту в течение трех недель и осталась поражена. Она действительно лучше других, которые я использовала раньше".

Она отмечает, что бренд предлагает два варианта фиксации ленты для сна, но для себя выбрала форму "Н" на губах. Также TikToker добавляет, что даже при жажде ночью можно пить через соломинку, не снимая ленту. "Для меня это стало настоящим прорывом", – признается она.

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