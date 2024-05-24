Заменители молока: какие продукты употреблять при непереносимости лактозы

Нередко врачи ставят диагноз, при котором человеку противопоказано употребление молока. Но поскольку это важный источник кальция, белка и других необходимых питательных веществ, полное исключение молока из рациона не будет полезным.

Есть некоторые продукты, которые могут пригодиться. OBOZ.UA рассказывает о пяти полезных немолочных заменителях молока, если у вас непереносимость лактозы.

Соевое молоко

Вы можете попробовать соевое молоко, которое производится из соевых бобов или изолята соевого белка. Ведь одна чашка несладкого соевого молока (80-90 калорий) содержит 4 г жира, 7-9 г белка и 4 г углеводов. Считается, что соя является близким немолочным заменителем коровьего молока.

Миндальное молоко

Оно имеет специфический слегка сладковатый ореховый вкус. В чашке этого продукта вы найдете 30-35 калорий, 2,5 г жира, 1 грамм белка и 1-2 г углеводов (16, 17). Это тоже природный источник витамина Е, группы антиоксидантов, которые могут помочь защитить организм от болезней.

Овсяное молоко

Это молоко производится из смеси овса и воды и имеет сладкий и мягкий вкус. Здесь много белков и углеводов, а только в одной чашке содержится 140-170 калорий, 5 граммов жира, 2,5-5 граммов белка и 19-29 граммов углеводов.

Кокосовое молоко и рисовое молоко

Кокосовое молоко производится из воды и белой мякоти коричневых кокосов. Одна чашка кокосового молока содержит 45 калорий, 4 г жира, но небольшое количество белков и углеводов. В то же время рисовое молоко: производится из молотого белого или коричневого риса и воды. Одна чашка содержит 130-140 калорий, 2-3 г жира, 1 грамм белка и 27-38 граммов углеводов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что такое непереносимость лактозы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.