Заменители соли защищают от инфаркта, инсульта и преждевременной смерти – ученые

Заменители соли, которые содержат пониженное количество натрия, способны снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти. Об этом заявили ученые из Пекинского университета Китая.

Их исследование, опубликованное в журнале The NEJM, охватило более 200 тысяч жителей 600 китайских деревень. Половине участников специалисты предоставили соль с калием и пониженным на 25% количеством натрия, стимулируя в целом употреблять меньше этого продукта, другая половина питалась как обычно.

Исследование планировалось как пятилетний эксперимент, но было завершено несколько раньше из-за пандемии коронавируса. Однако между группами участников все же была зафиксирована заметная разница.

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Так, в первой группе риск инсульта был снижен на 14%, риск основных сердечно-сосудистых заболеваний – на 13%, а риск смерти от всех причин – на 12%.

Ученые отмечают, что, если люди во всем мире станут употреблять более полезную альтернативу соли, это позволит спасти миллионы жизней.

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