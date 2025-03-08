Замороженные блюда: почему после 50 лучше отказаться от таких продуктов

После 50 лет организм начинает изменяться, и это может повлечь за собой новые проблемы со здоровьем. Одним из важных аспектов этого периода есть внимательное отношение к питанию.

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Диетологи предупреждают, что некоторые продукты, которые мы часто едим, могут негативно влиять на наше самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает, почему следует осторожничать с определенными видами замороженных блюд, особенно после 50 лет.

Все мы знаем, что жареные блюда и сладкие десерты – не самый лучший выбор для нашего здоровья, но диетолог Триста Бест утверждает, что есть еще один продукт, которого следует избегать после 50 лет – это замороженные блюда с высоким содержанием натрия.

Почему следует отказаться от замороженных блюд?

"Замороженные продукты удобны в приготовлении и часто это дешевле, чем покупать все ингредиенты для полноценного приема пищи. Однако, к сожалению, эти блюда не способствуют здоровью, даже если на упаковке указано, что они полезны. Они содержат много натрия, скрытых жиров, добавленного сахара и стабилизаторов", – объясняет Бест.

Натрий вызывает особую тревогу в этом возрасте, поскольку он оказывает большое влияние на сердце и артериальное давление. По словам Бест, потребление более 2300 миллиграммов натрия в день может привести к задержке воды в организме. Это создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и сосуды, что в свою очередь повышает давление.

"Чтобы снизить употребление натрия, лучше избегать замороженных блюд и вместо этого готовить собственные блюда дома, которые можно заморозить и использовать позже. Это позволит вам контролировать состав продуктов и их питательную ценность", – советует Бест.

Почему замороженные блюда могут быть опасными даже для тех, кто младше 50 лет?

Опасность может находиться не только в ингредиентах этих продуктов. Исследование 2017 года, опубликованное в Annals of Occupational and Environmental Medicine, показало, что среди 5402 взрослых, регулярно употреблявших замороженную пищу, мужчины имели значительно более высокие уровни бисфенола-А (BPA) в организме. Это химическое соединение, являющееся "известным эндокринным разрушителем".

Конечно, не все замороженные продукты упакованы в пластик из BPA, и некоторые могут иметь меньше натрия, чем другие. Однако, если вы хотите обезопасить свое здоровье, обязательно проверяйте этикетки на таких продуктах и старайтесь употреблять их редко.

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