Занятия в группе: как ежедневный фитнес ускоряет сжигание калорий

Регулярные физические упражнения важны для здоровья и нормального самочувствия. Вместе с тем, тренировки в группах могут быть эффективнее обычных, из-за их психологических и физических преимуществ для здоровья человека.

В частности, такая групповая активность поддерживает мотивацию, создает комфортную среду и способствует улучшению результатов от упражнений. Какие дополнительные преимущества занятий в группе вы можете найти для себя, рассказали в Eat This, Not That.

Занятия будут проходить веселее

Исследования показали, что люди, которые тренируются в группах, обычно менее напряжены и испытывают больше удовольствия и эмоциональной вовлеченности. Участие в групповых занятиях делает тренировки более эффективными и приятными, а потому, тренируясь с другими, вы, вероятно, достигнете лучших результатов.

Положительное восприятие

Окружение имеет большое влияние на наше отношение к физическим упражнениям. Когда вы общаетесь с людьми, которые занимаются спортом, это помогает воспринимать тренировки как более доступные и желанные. Исследования показывают, что наблюдение за другими, кто занимается физической активностью, влияет на ваше отношение к упражнениям и формирует представление о социальных нормах. Таким образом участие в групповых занятиях фитнесом может значительно повысить вашу мотивацию.

Здоровое похудение

Тренировка для достижения конкретной цифры на весах может привести к снижению мотивации после достижения цели. Совместные занятия с другими людьми могут сделать процесс более приятным и привычным, что сформирует привычку и традицию для достижения длительных результатов. Кроме того, развитие физической активности может стать целью самой по себе, а не только средством достижения результата.

Эффективная потеря веса

Окружение имеет большое влияние на похудение. Люди, которые общаются с друзьями, ведущими здоровый образ жизни, имеют больше шансов похудеть. Также, чем больше времени вы проводите с теми, кто занимается физическими упражнениями, тем реальнее ваш шанс потерять вес.

