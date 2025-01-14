Запрещенные продукты, которые могут привести к раку: диетологи предупреждают об опасных пищевых привычках

Рост числа случаев рака среди молодых людей стал одной из самых больших проблем современной медицины. Ученые утверждают, что неправильное питание играет ключевую роль в развитии этого заболевания.

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Диетологи предупреждают об опасных пищевых привычках, которые могут привести к ранним стадиям рака пищеварительной системы. В этом контексте важность правильного питания становится еще более очевидной для поддержания здоровья и предотвращения онкологических заболеваний, пишет express.co.

Эпидемиолог Йоханнес Мелаку отмечает: "Мы обнаружили многочисленные прямые связи между ненадлежащим питанием и развитием рака пищеварительной системы. Диета, богатая красным и обработанным мясом, фаст-фудом, рафинированными зернами, алкоголем и сладкими напитками, значительно повышает риск заболеваний кишечного тракта".

Команда Мелаку провела обзор более 28 исследований, исследующих связь между диетой и раком. Хотя в результатах были некоторые разногласия, они подтвердили, что правильное питание снижает вероятность развития рака. Обнаружено, что диета, включающая многие клетчатки и ненасыщенные жиры, может значительно снизить риск развития колоректального рака.

"Учитывая, что рак пищеварительной системы становится все более распространенным среди людей до 50 лет, нам необходимо принять меры по защите здоровья пищеварительной системы на уровне населения. Наши исследования показывают, что пищевое образование и популяризация здорового питания являются важными факторами для снижение риска рака желудочно-кишечного тракта и улучшение общего здоровья", – заключает Мелаку.

Исследователи считают, что связь между питанием и развитием рака связана с хроническими воспалительными процессами и изменениями в микробиоме организма. Они подчеркивают, что продукты, богатые антиоксидантами, например, ягоды, листовая зелень, фрукты, овощи, миндаль, орехи, семена льна, куркума, имбирь, чеснок и жирная рыба, обладают противовоспалительными свойствами.

Мелаку предупреждает, что красное мясо, рафинированные углеводы, сладкие напитки и обработанные продукты могут повышать риск развития рака из-за активации инсулиноподобного фактора роста 1.

Профессор Чарльз Суонтон отмечает: "Изменения в образе жизни, в частности, неправильное питание и рост ожирения, могут способствовать раннему развитию рака. Также генетика, улучшение диагностики и микробиом могут играть свою роль".

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