Заряд энергии на весь день: лучшие продукты для правильного питания

Длинный и насыщенный день требует заряда энергии и сил для того, чтобы достичь всех поставленных целей. Для этого необходимо иметь правильный график еды и потреблять полезные продукты.

Следует задуматься о том, чтобы пополнять свой уровень энергии благодаря здоровому питанию. OBOZ.UA делится списком продуктов, которые могут добавить энергию на целый день.

Банан

Это наверняка самый универсальный продукт, который снабдит вас энергией. Ведь бананы отлично повышают энергию благодаря тому, что они богаты клетчаткой, калием, белком, витаминами А, С, фолиевой кислотой и полезными жирами. Следует не забывать, что в среднем банан содержит около 100 калорий.

Яйца

Это также очень полезный продукт, обеспечивающий энергией на целый день. Это достигается благодаря тому, что у них достаточно энергии и питательных веществ. Напомним, что в среднем в одном яйце 75 калорий, 5 г жира и примерно 6 г белка, а также необходимый витамин B-12.

Орехи

Они прекрасно заряжают энергией, ведь являются настоящей копилкой калорий, белков и полезных жиров. Заметим, что вы можете получить целых 7 граммов белка и 18 граммов здоровых жиров только с горсткой орехов. Также можно включить их в свой рацион – смазать ореховым маслом фрукты и хлеб.

Овсянка

Если вы хотите повысить уровень белка, овсянка является хорошим источником высококачественного белка. Научно доказано, что полстакана сухой крупы (т.е. 120 мл) обеспечит вас почти 6 г белка и 4 г клетчатки. Также в овсянке можно найти достаточное количество магния, цинка, фосфора и фолиевой кислоты.

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