Защита от различных заболеваний: польза салата для здоровья
Салат – популярный овощ, содержащий витамины, минералы и другие защитные вещества. Он может помочь увеличить потребление необходимых питательных веществ, а именно фолата и витамина С, и растительных соединений, которые поддерживают общее состояние здоровья и уменьшают риск определенных заболеваний, в частности сердца.
Об этом сообщили в health. Польза потребления салата:
Необходимые питательные вещества
Салат содержит фолат, необходимый для ряда критических процессов в организме, таких как развитие эритроцитов и клеточное деление.
В то время как витамин А важен для развития, иммунной функции и других критических процессов. Витамин К – питательное вещество, содержащееся в больших количествах в салате. Он нужен для костей и свертывания крови.
Источник защитных растительных соединений
Салат содержит каротиноиды, фенольные кислоты и флавоноиды, они известны мощными клеточно-защитными свойствами.
Антиоксиданты помогают оградить организм от окислительного стресса, уменьшая риск определенных заболеваний.
Снижение риска заболевания и поддержания психического здоровья
Овощи помогают снизить риск развития хронических заболеваний, а именно рака, диабета второго типа и болезни сердца. Это происходит из-за того, что салат низкокалорийный и содержит растительные защитные соединения, витамины и минералы.
Также употребление большего количества сырых овощей может улучшить ваше психическое здоровье и защитить от депрессии.
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