Начните их есть уже сейчас: что нужно знать о бразильских орехах

Бразильские орехи содержат ряд витаминов и минералов. Они снабжают организм антиоксидантами и уменьшают воспаление. Более того, орехи могут улучшить уровень сахара в крови.

Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что в бразильских орехах содержится селен.

Польза употребления бразильских орехов

Содержимое антиоксидантов

Селен важен для иммунной системы и здоровья щитовидной железы. Однако следует помнить. Что для улучшения щитовидной железы следует не только употреблять орехи, но и обратить внимание на кишечник, уровень кортизола и регуляцию глюкозы.

Благодаря антиоксидантам бразильские орехи могут снизить риск нескольких заболеваний. В частности, также селен помогает снизить окислительный стресс.

Уменьшение воспаления

Селен может снизить воспаление в организме. В то время как хроническое воспаление может увеличить риск рака, диабета и сердечных заболеваний.

Улучшение когнитивного здоровья

Селен и Элаговая кислота могут поддерживать когнитивное здоровье и защитить мозг. В то время как низкий уровень селена может способствовать заболеваниям, негативно влияющим на мозг, речь идет о болезни Альцгеймера.

Улучшение контроля уровня сахара в крови

Селен может улучшить чувствительность к инсулину, уничтожая уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о перекусах, которые помогут сбросить вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.