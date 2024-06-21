Начните их есть уже сейчас: что нужно знать о бразильских орехах
Бразильские орехи содержат ряд витаминов и минералов. Они снабжают организм антиоксидантами и уменьшают воспаление. Более того, орехи могут улучшить уровень сахара в крови.
Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что в бразильских орехах содержится селен.
Польза употребления бразильских орехов
Содержимое антиоксидантов
Селен важен для иммунной системы и здоровья щитовидной железы. Однако следует помнить. Что для улучшения щитовидной железы следует не только употреблять орехи, но и обратить внимание на кишечник, уровень кортизола и регуляцию глюкозы.
Благодаря антиоксидантам бразильские орехи могут снизить риск нескольких заболеваний. В частности, также селен помогает снизить окислительный стресс.
Уменьшение воспаления
Селен может снизить воспаление в организме. В то время как хроническое воспаление может увеличить риск рака, диабета и сердечных заболеваний.
Улучшение когнитивного здоровья
Селен и Элаговая кислота могут поддерживать когнитивное здоровье и защитить мозг. В то время как низкий уровень селена может способствовать заболеваниям, негативно влияющим на мозг, речь идет о болезни Альцгеймера.
Улучшение контроля уровня сахара в крови
Селен может улучшить чувствительность к инсулину, уничтожая уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о перекусах, которые помогут сбросить вес.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.