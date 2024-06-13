Семь здоровых перекусов, которые помогут сбросить лишний вес

Разумные перекусы играют ключевую роль в управлении весом. Они поддерживают активный метаболизм и предотвращают падение уровня сахара в крови, который приводит к чрезмерному голоду. Однако ежедневное употребление одного и того же однообразного перекуса может надоесть и в конце концов до отказа от здорового питания, рассказывает Eatthis.

Сырые овощи

Когда захочется чего-нибудь хрустящего, возьмите чашку сырых овощей, таких как морковь, цуккини, огурцы и красный перец, дополнив их соусом из авокадо, греческого йогурта и сальсы. Эта богатая клетчаткой и белками закуска содержит только около 110 калорий, но при этом вы будете сытыми.

Хрустящие чипсы

Горстка чипсов Snapea Crisps, содержащих пять граммов белка и четыре грамма клетчатки на 110 калорий, удовлетворяет потребность в хрустящем перекусе. Это отличный вариант поесть в дороге, который не портится.

Сыр и крекеры

Возьмите кусочек нежирного сыра, например моцареллу или Монтерей Джек, разрежьте его на четыре квадратика и положите каждый на пшеничные крекеры. Быстрый нагрев в микроволновке в течение 15 секунд расплавит сыр, и вы получите богатое белок блюдо, содержащее около 200 калорий.

Чорнослив

Пять сушеных слив без сахара, известных как чернослив, оказываются очень сытными. Насыщенный аромат делает его удобным перекусом в пути, особенно если его хранить в бардачке автомобиля.

Индейка

Если вам хочется соленого, попробуйте завернуть маринованный огурец с укропом в нарезанную индейку. Белок помогает утолить голод до следующего приема пищи.

Попкорн

Выберите три чашки обычного попкорна, приправленного тертым пармезаном. Это хрустящее наслаждение не только удовлетворяет тягу к соленому, но и соответствует "правилу 5" - по меньшей мере 5 граммов клетчатки и 5 граммов белка – при ограничении в 150 калорий.

Мюсли

В разгар напряженного офисного дня, чтобы унять голод, возьмите пачку неароматизированных овсяных хлопьев быстрого приготовления. Приготовьте ее согласно инструкции и добавьте столовую ложку измельченных орехов, например фисташек или грецких орехов. Этот перекус легко хранить в ящике стола, и вы не поддадитесь искушению нездоровой пищи.

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