Зависимость от сахара: действительно ли она может возникнуть

Сахар – углеводы, которые используются для подслащения некоторых продуктов и напитков. Чрезмерное его потребление вызывает множество проблем со здоровьем. Речь идет об ожирении, диабете второго типа и болезнях сердца.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, норма потребления сахара зависит от нескольких факторов, а именно возраста, пола, массы тела и уровня активности.

В общем, мужчинам следует есть не больше 36 граммов сахара, то есть девять чайных ложек в день, а женщинам не больше 25 граммов или шесть чайных ложек в день. Речь идет о всем сахаре, который добавляется в пищу и естественно присутствует в меде, сиропах и концентратах фруктовых соков.

Вызывает ли сахар привыкание

Согласно определенным исследованиям, сахар может активировать центры вознаграждения в мозге и привести к тяге и перееданию подобно тому, как наркотики могут повлиять на мозг.

Некоторые люди могут испытывать тягу к сахару или отрицательные симптомы при попытках сократить его потребление. Это связано с привычкой, культурными и социальными нормами, эмоциональным питанием или дисбалансом гормонов, связанных с аппетитом и сытостью.

Полезно ли пить напитки без сахара

Напитки без сахара – здоровая альтернатива обычным сладким. Однако во многих напитках без сахара используются искусственные подсластители для сладкого вкуса и отсутствия калорий. Искусственные подсластители могут иметь отрицательные последствия для здоровья, такие как нарушение микробиома кишечника и увеличение риска метаболических расстройств.

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