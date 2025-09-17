Завтрак, который борется с артритом: начните день без боли
Боль в суставах часто затрудняет утренний подъем и повседневную жизнь. Правильный завтрак может стать первым шагом к облегчению симптомов артрита.
Выбор продуктов с противовоспалительным действием помогает не только насытиться, но и поддержать здоровье суставов. Именно поэтому эксперты советуют начинать день с блюд, которые сочетают пользу и вкус, пишет eatthis.com.
Идеальный вариант – это овсянка с ягодами, семенами чиа и грецкими орехами. При остеоартрите воспалительные процессы влияют на разрушение хрящей и возникновение боли, поэтому рацион, богатый противовоспалительными продуктами, помогает уменьшить эти последствия, объясняет диетолог Серена Пун.
Овсянка не только обладает противовоспалительными свойствами, но и обеспечивает организм белком, что делает прием пищи сытным. Ягоды же содержат антиоксиданты и полифенолы в большом количестве.
"Эти продукты эффективно борются с воспалением и, как показывают исследования, могут замедлить прогрессирование артрита", – отмечает Пун.
Грецкие орехи добавляют в блюдо омега-3 жирные кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами. Семена чиа являются еще одним источником растительных омега-3, а также растворимой клетчатки, которая помогает дольше оставаться сытым, добавляет Венди Базилиан, доктор здравоохранения и диетолог.
Чтобы сделать завтрак еще вкуснее и полезнее, Базилиан советует добавить немного свежего имбиря, который также обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а для легкого подслащивания – мед или чистый кленовый сироп.
Что касается напитка, эксперты советуют отдать предпочтение зеленому чаю вместо кофе.
"Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как EGCG, которые уменьшают воспаление и вред для суставов. Другие антиоксиданты, в частности полифенолы, еще больше способствуют уменьшению воспалительных процессов, что особенно полезно для людей с артритом", – объясняет диетолог Сара Кошик.
