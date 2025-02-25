Завтрак, который поможет снизить уровень холестерина
Снижение уровня холестерина является важной целью для поддержания здоровья. Одним из самых эффективных способов достижения этого является правильное питание.
Выбор продуктов, богатых полезными веществами, может сделать значительную разницу в уровне холестерина в крови. Издание eatthis.com рассказывает об идеальном завтраке, который поможет вам снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить общее состояние здоровья.
Овсянка – один из самых полезных завтраков, которые вы можете выбрать. Она помогает контролировать вес, улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта и снижает уровень холестерина. Диетолог Кортни Д'Анджело рекомендует завтракать овсяной кашей с миндальным молоком для понижения уровня холестерина.
"Одна порция овсянки содержит около 5 граммов пищевых волокон. Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая препятствует всасыванию холестерина в кровь. Потребление пяти-десяти граммов растворимой клетчатки в день может существенно снизить уровень холестерина ЛПНП", – отмечает Д'А.
В обзоре, опубликованном в журнале Nutrients, отмечено, что потребление растворимой клетчатки не только положительно влияет на здоровье сердца и снижает уровень холестерина, но и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом.
Еще одним преимуществом овсяной каши является возможность добавлять к ней полезные ингредиенты, богатые питательными веществами. Например, д'Анджело рекомендует дополнить завтрак ореховыми продуктами, такими как миндальное молоко или миндальное масло.
Миндальное молоко богато здоровыми жирами, клетчаткой, магнием и другими важными витаминами, а также помогает снижать уровень холестерина ЛПНП. она.
Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что регулярное потребление миндаля и миндального масла способствует снижению "плохого" холестерина и повышению уровня "хорошего" холестерина.
Если вы ищете завтрак, который будет полезен для сердца и содержать здоровые жиры, витамины и растворимую клетчатку, то сочетание овсянки с миндальным молоком или маслом и несколькими фруктами станет идеальным выбором для вас.
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