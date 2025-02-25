Завтрак, который поможет снизить уровень холестерина

Снижение уровня холестерина является важной целью для поддержания здоровья. Одним из самых эффективных способов достижения этого является правильное питание.

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Выбор продуктов, богатых полезными веществами, может сделать значительную разницу в уровне холестерина в крови. Издание eatthis.com рассказывает об идеальном завтраке, который поможет вам снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

Овсянка – один из самых полезных завтраков, которые вы можете выбрать. Она помогает контролировать вес, улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта и снижает уровень холестерина. Диетолог Кортни Д'Анджело рекомендует завтракать овсяной кашей с миндальным молоком для понижения уровня холестерина.

"Одна порция овсянки содержит около 5 граммов пищевых волокон. Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая препятствует всасыванию холестерина в кровь. Потребление пяти-десяти граммов растворимой клетчатки в день может существенно снизить уровень холестерина ЛПНП", – отмечает Д'А.

В обзоре, опубликованном в журнале Nutrients, отмечено, что потребление растворимой клетчатки не только положительно влияет на здоровье сердца и снижает уровень холестерина, но и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом.

Еще одним преимуществом овсяной каши является возможность добавлять к ней полезные ингредиенты, богатые питательными веществами. Например, д'Анджело рекомендует дополнить завтрак ореховыми продуктами, такими как миндальное молоко или миндальное масло.

Миндальное молоко богато здоровыми жирами, клетчаткой, магнием и другими важными витаминами, а также помогает снижать уровень холестерина ЛПНП. она.

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что регулярное потребление миндаля и миндального масла способствует снижению "плохого" холестерина и повышению уровня "хорошего" холестерина.

Если вы ищете завтрак, который будет полезен для сердца и содержать здоровые жиры, витамины и растворимую клетчатку, то сочетание овсянки с миндальным молоком или маслом и несколькими фруктами станет идеальным выбором для вас.

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