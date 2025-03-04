Завтрак, который вредит при диабете: скрытая опасность популярного блюда

Завтрак – это первый прием пищи, задающий тон всему дню, поэтому особенно важно выбирать здоровые продукты. Для людей с диабетом неправильный выбор блюд может повлечь за собой резкие колебания уровня сахара в крови, что негативно влияет на самочувствие.

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Некоторые популярные завтраки, которые кажутся полезными, действительно могут быть вредными для здоровья. Один из таких вариантов – хлопья с молоком, которые специалисты не рекомендуют есть людям с диабетом, пишет eatthis.com.

Почему этот завтрак вреден для людей с диабетом?

Причина кроется в высоком содержании углеводов и сахара.

"Привычные хлопья с молоком могут вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови, особенно если выбирать варианты с низким содержанием клетчатки или вообще без нее", – объясняет доктор наук Кортни Д'Анджело.

Диабет влияет на то, как организм перерабатывает сахар, поэтому такой завтрак может способствовать неконтролируемым скачкам глюкозы.

Чтобы избежать этого, следует обращать внимание на содержание клетчатки в продуктах. Если вы все же хотите есть хлопья, выбирайте содержащие больше клетчатки.

Д'Анджело также советует заменить хлопья на овсянку с орехами.

"Такой завтрак содержит цельнозерновые продукты, клетчатку и белок. А еще орехи, в частности миндаль, богаты мононенасыщенными жирами, которые, согласно исследованиям, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови", – отмечает доктор.

При диабете особенно важно пересмотреть свои привычки и избегать продуктов, которые могут негативно влиять на уровень глюкозы.

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