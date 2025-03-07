Завтрак, поддерживающий сердце: преимущества овсяной каши для здоровья

Овсянка – это не только вкусный и популярный завтрак, но мощный антиоксидант для вашего здоровья. Ее регулярное потребление может значительно улучшить работу сердца и помочь контролировать многие важные показатели здоровья.

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Известно, что овсянка богата клетчаткой, которая снижает уровень холестерина и стабилизирует сахар в крови. Однако важно понимать, как правильно выбирать и готовить этот продукт, чтобы получить все его преимущества и избежать потенциальных рисков, пишет eatthis.com.

Снижение уровня холестерина

Эксперт по питанию Эми Гудсон объясняет, что употребление овсянки способствует поддержанию здоровья сердца благодаря ее высокому содержанию растворимой клетчатки. Эта клетчатка может снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же добавление к овсянке таких ингредиентов, как ягоды, миндаль или семена, увеличивает содержание клетчатки и улучшает вкус блюда.

Контроль уровня сахара в крови

Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая помогает контролировать уровень сахара в крови. Это очень важно, поскольку стабильный уровень сахара в крови снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Согласно данным клиники Майо, растворимая клетчатка замедляет всасывание сахаров, что помогает нормализовать уровень глюкозы в крови и снижает вероятность развития диабета 2 типа.

Ароматизированные овсяные хлопья могут быть вредными

Несмотря на многочисленные преимущества овсянки, многие ароматизированные варианты овсяных хлопьев содержат значительное количество сахара, что может перечеркнуть положительное влияние на уровень сахара в крови. Повышенное содержание добавленного сахара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предупреждает, что чрезмерное потребление сахара в рационе вредно для здоровья.

Чтобы получить максимальную пользу от овсянки, выбирайте обычные овсяные хлопья, к которым можно добавлять полезные ингредиенты, такие как ореховое масло, какао-порошок, семена тыквы, свежие фрукты или специи.

Питательные свойства овсянки, снижающие риски

Кроме растворной клетчатки, овсянка является источником магния и калия – двух важных минералов для сердца. По данным Harvard Health, дефицит магния связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, высоким артериальным давлением, нарушением сердечного ритма и другими серьезными проблемами. Калий помогает контролировать высокое АД, которое может быть следствием чрезмерного количества натрия в организме. Согласно AHA, калий помогает выводить натрий через мочу, что помогает нормализовать кровяное давление.

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