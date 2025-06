Завтрак против боли: 7 привычек, которые помогут бороться с артритом

Чтобы поддержать суставы и облегчить симптомы артрита, важно обратить внимание на питание. Правильно организованный завтрак может помочь уменьшить воспаление и улучшить общее состояние.

Видео дня

Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты с противовоспалительными свойствами. Издание eatthis.com рассказывает о семи лучших привычках завтрака для борьбы с артритом.

Включите орехи или ореховую пасту в свой завтрак

Орехи богаты ненасыщенными жирами, которые особенно полезны для тех, кто страдает от артрита.

"Эти ненасыщенные жиры обладают противовоспалительными свойствами", – объясняет диетолог Лиза Янг.

Фонд артрита подчеркивает, что воспаление в организме – это ключевая причина многих хронических болезней. Поэтому продукты, которые борются с воспалением, могут значительно облегчить симптомы артрита.

Исследование в Американском журнале клинического питания показало, что регулярное потребление орехов связано с более низким уровнем биомаркеров воспаления, подтверждая положительное влияние орехов на уменьшение воспалительного процесса.

Обеспечьте организм белком

"Обращайте внимание на продукты, богатые белком, такие как яйца, греческий йогурт и протеиновые смузи с ягодами и свежими фруктами", – советует диетолог Эми Шапиро.

Фонд артрита отмечает, что достаточное количество белка помогает поддерживать мышечную массу и функцию, что особенно важно, если боль ограничивает вашу физическую активность.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам

И Янг, и Шапиро рекомендуют включать цельнозерновые злаки в завтрак.

"Выбирайте овсянку или тосты из цельнозернового хлеба вместо рафинированных продуктов, например, бубликов. Цельные зерна содержат клетчатку и обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают снизить симптомы артрита", – объясняет доктор Янг.

Шапиро советует добавлять в овсянку семена, орехи и свежие фрукты. Она также подчеркивает важность уменьшения потребления сахара и продуктов, которые вызывают воспаление – белая мука, обработанные блюда, большинство хлопьев, сладкие йогурты и гранолу.

Обогащайте завтрак разноцветными фруктами

Диетологи отмечают: фрукты на завтрак обеспечивают организм антиоксидантами и витаминами, которые способствуют контролю над артритом и уменьшению воспаления.

Янг советует включать чернику, апельсины и клубнику, которые богаты антиоксидантами и полезными веществами.

Шапиро советует выбирать целые фрукты, богатые витамином C, такие как грейпфрут, апельсины, клубника и киви.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Translational Medicine, продукты с высоким содержанием витамина C эффективно облегчают боль, связанную с ревматоидным артритом.

Употребляйте полезные жиры

К "хорошим" жирам относятся мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить риск различных заболеваний.

Исследование в Средиземноморском журнале ревматологии подтверждает, что омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав полезных жиров, могут положительно влиять на лечение ревматоидного артрита, уменьшая отеки и чувствительность в суставах.

Чтобы получить такие жиры, Шапиро советует добавлять к завтраку ореховую пасту на безглютеновых тостах, авокадо и яйца.

Не забывайте об овощах

Овощи являются необходимой составляющей любой здоровой диеты, поэтому их стоит добавлять и в завтрак при артрите.

"Когда возможно, добавляйте овощи, чтобы повысить потребление антиоксидантов и клетчатки", – советует Шапиро.

Примеры идей от Шапиро – овощной омлет с яйцами с пастбища или тост с авокадо и ломтиками помидора.

Фонд артрита предполагает, что питание, богатое клетчаткой, помогает снизить уровень воспаления.

Не пропускайте завтрак

"Начинать день с питательной пищи, богатой противовоспалительными веществами, очень важно. Завтрак также помогает активировать обмен веществ", – подчеркивает Янг.

Согласно исследованию в журнале Proceedings of the Nutrition Society, взрослые, которые регулярно пропускают завтрак, часто недополучают важные питательные вещества, в частности витамин C, который, по словам Шапиро, является важным для облегчения артритной боли.

Кроме того, те, кто не завтракает, чаще делают менее здоровый выбор в течение дня, что может ухудшать симптомы артрита.

Ранее OBOZ.UA писал, что такое синдром беспокойных ног и как с ним бороться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.