Завтрак, сжигающий жир: добавить в утреннюю овсянку

Если вы хотите найти идеальный завтрак, который поможет худеть и не потребует от вас много времени на приготовление, выберите злаковые каши. В частности, овсянка обеспечивает длительное ощущение сытости благодаря высокому содержанию клетчатки, которая помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а витамины, минералы и антиоксиданты помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

Вы можете с вечера добавить в кашу воду или молоко и положить ее в холодильник, чтобы наутро получить готовое и простое блюдо. Что именно добавить к овсянке, чтобы она стала вкуснее и помогала сжигать лишние килограммы, рассказали Eat This, Not That.

Семена чиа

Семена чиа известны своим мягким вкусом, низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Добавляя семена чиа к овсянке, вы получаете дополнительные преимущества для здоровья. В частности, чиа содержит омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок, которые помогают поддерживать ощущение сытости и способствуют снижению веса.

Незрелый банан

Незрелые бананы богаты стойким крахмалом, который питает здоровые кишечные бактерии и обеспечивает длительное чувство сытости. Кроме того, один маленький банан содержит 90 калорий, 0,3 г жира, 23 г углеводов, 2,6 г клетчатки, 12 г сахара и 1,1 г белка. Нарежьте зеленый банан и добавьте его к овсянке с коричневым сахаром и медом для сбалансирования вкуса.

Орехи

Насыщенные жиры, как в красном мясе, способствуют накоплению жира в животе, тогда как полиненасыщенные жиры из грецких орехов предотвращают это и улучшают метаболизм инсулина. Всего в трех столовых ложках измельченных орехов содержится 10 граммов продукта, что делает их отличным источником питательных веществ, антиоксидантов и омега-3.

Красные яблоки

Яблоки являются отличным источником клетчатки, что помогает уменьшать жир на животе. Исследования показали, что увеличение потребления растворимой клетчатки на 10 г в день может снизить висцеральный жир на 3,7% всего за 5 лет. Кроме того, яблоки можно есть с корицей, содержащей мощные антиоксиданты, улучшающие чувствительность к инсулину и помогающие организму лучше справляться с чувством голода.

Батат

Добавление сладкого картофеля к овсянке может показаться странным, но это сочетание полезно благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу. Сладкий картофель богат каротиноидами, которые стабилизируют уровень сахара в крови и снижают резистентность к инсулину. Для овсянки достаточно всего полстакана вареного сладкого картофеля, к которому можно добавить коричневый сахар, кленовый сироп и грецкие орехи.

Миндальное масло

Миндаль и миндальное масло ограничивают количество поглощаемого организмом жира, способствуя сжиганию жира. Исследование показало, что ежедневное потребление 1,5 унции миндаля уменьшает жир на животе и ногах. Добавьте к овсянке миндальное масло, корицу и экстракт ванили для вкусного и полезного завтрака.

Ягоды

Ягоды способствуют сжиганию жира благодаря высокому содержанию воды, клетчатки и полифенолов. Одно исследование показало, что мыши, которые ели 3 порции ягод ежедневно, имели на 73% меньше жировых клеток, чем другие испытуемые. Кроме того, замороженные ягоды содержат такое же количество питательных веществ, как и свежие.

