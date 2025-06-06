Здоровая пища или ловушка: 4 продукта, которые разрушают ваш рацион

Здоровое питание – это основа хорошего самочувствия и долголетия. Однако, даже полезные на первый взгляд продукты могут влиять на ваш рацион не так, как вы ожидаете.

Видео дня

Важно знать, каких ингредиентов стоит избегать, чтобы сохранить баланс и получать максимум пользы от еды. Издание eatthis.com рассказывает о четырех популярных продуктах, которые могут мешать вашему здоровому образу жизни.

Рафинированные зерновые

Лучше употреблять: цельнозерновые культуры

Цельнозерновые продукты имеют неоспоримое преимущество перед очищенными зернами – такими как белый рис, макароны из белой муки или обычная выпечка. В процессе обработки из рафинированных продуктов изымают важные питательные вещества, в частности клетчатку, которая способствует длительному насыщению и поддерживает здоровье сердца. В противоположность этому, цельные зерна – гречка, киноа или нешлифованный рис – способствуют стабильному уровню сахара в крови и не вызывают скачков веса.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, доказало: замена рафинированных зерен на цельнозерновые продукты не только ускоряет метаболизм, но и уменьшает количество калорий, усваиваемых во время пищеварения.

Соль

Лучше использовать: ароматные травы и натуральные специи

Добавлять соль в блюда – это привычка, от которой трудно избавиться. Но избыток натрия способствует задержке жидкости в организме, вызывает вздутие и повышает давление. Врачи советуют ограничить ежедневное потребление соли до 5-6 граммов (меньше чем чайная ложка). При этом следует избегать обработанных продуктов, поскольку они обычно уже содержат избыточное количество соли.

Лучше приправлять пищу специями, которые не только усиливают вкус, но и обладают полезными свойствами. Например, женьшень или кайенский перец могут стимулировать обмен веществ и способствовать снижению веса.

Насыщенные жиры

Лучше заменить: на полезные ненасыщенные жиры

Масло, жирные сорта сыра, цельное молоко – все это содержит насыщенные жиры. В умеренном количестве они не вредят, но чрезмерное потребление может повысить уровень "плохого" холестерина и увеличить риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Зато жиры растительного происхождения – авокадо, орехи, семена, оливковое масло – содержат моно- и полиненасыщенные жиры, которые не только не вредят, но и приносят пользу. Они являются источниками белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

В журнале Diabetes Care опубликовано исследование, согласно которому рацион, обогащенный белком и мононенасыщенными жирами, помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых болезней.

Фруктовые соки

Лучше выбирать: свежие целые фрукты

На первый взгляд, сок из фруктов выглядит как здоровый выбор. Но на самом деле он может быть даже опасным для вашего рациона. В отличие от цельных фруктов, которые содержат клетчатку и природные сахара, сок часто обогащён искусственными подсластителями – особенно сиропом с высоким содержанием фруктозы - и лишён клетчатки. Такой продукт вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья установили, что регулярное употребление фруктов, в частности яблок, винограда и черники, снижает вероятность развития диабета 2 типа. А вот соки, наоборот, повышают этот риск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким должен быть полезный рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.