Здоровая пища после 50: что изменить в питании, чтобы замедлить процесс старения

С возрастом наш организм претерпевает изменения, и привычки, ранее не оказавшие значительного влияния, могут начать отрицательно сказываться на здоровье. После 50 лет важно быть внимательным к тому, что вы едите, поскольку даже привычные продукты могут способствовать набору веса, замедлению метаболизма и другим проблемам.

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Это время, когда особенно важно обращать внимание на размер порций, баланс белка и клетчатки в рационе. Изменив свои пищевые привычки, можно значительно улучшить качество жизни и замедлить процессы старения, отмечает eatthis.com

Игнорирование размера порций

Размер порций играет большую роль после 50 лет, поскольку с возрастом метаболизм замедляется, а мышечная масса уменьшается, что может привести к набору веса. Лиза Янг, доктор философии, отмечает, что важно контролировать размеры порций, поскольку большие порции содержат больше калорий, что может привести к перееданию. Исследования показывают, что большие порции способствуют увеличению веса, а потребление большего количества калорий является фактором, оказывающим непосредственное влияние на ожирение.

Пропуск пищи

Пропуск приёмов пищи – особенно завтрака – может легко стать привычкой, особенно когда вы заняты. Однако диетолог Стефани Гнатюк отмечает, что это может привести к колебаниям уровня сахара в крови, увеличивая вероятность развития инсулинорезистентности. Пропуск завтрака или обеда также может вызвать позже переедание, что в конечном счете способствует увеличению веса. Она рекомендует есть трижды в день и готовить еду вперед, чтобы всегда иметь здоровый перекус под рукой.

Недостаточное потребление белка

Достаточное количество белка в рационе важно на любом этапе жизни, но особенно для людей старше 50 лет. Белок помогает поддерживать мышечную массу, имеющую тенденцию уменьшаться с возрастом. Гнатюк отмечает, что потребность в белке возрастает после 50 лет, поскольку мышечная масса уменьшается, и это приводит к старению организма. Ее совет – добавлять белковые продукты, такие как яйца, греческий йогурт, рыбу, птицу, тофу или бобы, к каждому приему пищи.

Недостаточное количество клетчатки

Клетчатка важна для здоровья пищеварительной системы и регулирования уровня сахара в крови. Исследования показывают, что потребление достаточного количества клетчатки может продлить жизнь и уменьшить воспаление, что приводит к старению мозга и когнитивным нарушениям. Гнатюк советует включать фрукты, овощи и цельнозерновые продукты в каждый прием пищи. Это помогает обеспечить достаточное количество клетчатки для поддержания здоровья.

Употребление воспалительных продуктов

Воспаление становится особенно важным фактором после 50 лет, ведь оно может привести к различным заболеваниям, включая болезни сердца, диабет и рак. Диетолог отмечает, что ограничение потребления воспалительных продуктов, таких как сладкие напитки, обработанные хлебобулочные изделия, рафинированные углеводы и обработанное мясо являются важным шагом для поддержания здоровья в зрелом возрасте.

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