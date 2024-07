Здоровая заправка для салата: ингредиенты для успешного похудения

Если вы серьезно настроены на похудение, рассмотрите вариант исключения использования покупных заправок в своих салатах. Такие продукты часто содержат вредные ингредиенты, которые могут способствовать избыточному весу.

Вместо этого вы можете приготовить собственные заправки из натуральных ингредиентов, которые могут быть полезными шагом для сохранения талии и общего здоровья. В Eat This Not That рассказали, какие ингредиенты могут быть составляющими здоровой заправки и почему они считаются полезными для похудения.

Оливковое масло первого отжима

Добавление жиров в салаты может повысить способность организма усваивать питательные вещества, способствуя сжиганию жира. Особенно полезны мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле и авокадо, поскольку они могут помочь уменьшить жир на животе.

Яблочный уксус

Яблочный уксус является отличным выбором для заправки салатов, поскольку продукт содержит уксусную кислоту, которая может способствовать сжиганию жира и препятствовать его накоплению. Исследования показали, что потребление уксуса может снизить чувство голода и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Чеснок

Чеснок, известный своими свойствами ухудшать запах изо рта, однако он также может способствовать сжиганию жира. Исследования среди женщин в постменопаузе показали, что добавление экстракта чеснока значительно снижало массу тела и жировую ткань.

Имбирь

Имбирь используется тысячелетиями для облегчения пищеварения и уменьшения возбуждения в животе. Его способность бороться с жиром и уменьшать аппетит, подтвержденные современными исследованиями. Таким образом, добавление имбиря в пищу может способствовать ощущению сытости до 6 часов и существенному сжиганию калорий.

Кокосовый сахар

Важно соблюдать идеальный баланс сладкого и кислого в заправках для салатов. Кокосовый сахар может быть лучшим выбором для диеты, поскольку он содержит всего 78% сахара, а остальные 22% состоит из питательных веществ, таких как цинк, железо и инулин, которые полезны для пищеварения и регуляции уровня сахара в крови.

Горчица

Согласно исследованию Оксфордского политехнического института, добавив чайную ложку горчицы в заправку, вы можете активировать метаболизм до 25% в течение нескольких часов после еды. Это эффективно благодаря капсаицину и аллилизотиоцианатам, которые содержатся в горчице и способствуют этому эффекту.

Острый соус

Капсаицин в остром соусе помогает ингибировать аппетит и повышает термогенез - процесс сжигания жира для энергии. Исследования показали, что употребление острого соуса может снизить калорийность пищи, что делает его разумным выбором для тех, кто хочет похудеть.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как приготовить салат для похудения.

