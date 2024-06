Как создать идеальный салат для похудения: советы от экспертов

Каждый слышал о том, что салаты являются полезной пищей, которая может помочь избавиться от лишних килограммов. Однако это не означает, что все они содержат оптимальные сжигающие жир продукты и питательные вещества, которые вы хотите включить в свой ежедневный рацион.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с советами по овощам с лучшим сочетанием нежирного белка, листовой зелени и начинок. Это поможет в реализации вашего плана похудения, пишет издание Eat This Not That .

Всегда включайте нежирный белок

Если вы не поклонник животной пищи, есть много овощных источников белка, которые прекрасно дополняют ваши любимые салаты. Среди них рекомендуют нут, который помогает оставаться сытым в течение длительного промежутка времени, ведь он известен высоким количеством растворимой клетчатки и белка. Среди других вегетарианских источников белка, отлично подходят для салатов - тофу, черную фасоль, соевые бобы, чечевицу, орехи и киноа.

Смешайте свою зелень

Диетологи говорят, что разнообразная диета – это здоровая диета, поэтому если вам нравятся более легкие листовые овощи, попробуйте заменить шпинат рукколой, листовым салатом, кресс-салатом или петрушкой или соедините несколько разных овощей. Если вы предпочитаете сытную зелень, ищите вкусные листовые овощи, как листовая капуста, мангольд, белокочанная или пекинская капуста, зелень свеклы или даже листовые овощи. Также можно обратить внимание на фиолетовую капусту, ведь в ней особенно много защитных антиоксидантов. Также этот овощ содержит антоцианы, фитохимические вещества, которые могут поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Радуга в тарелке

Специалисты говорят, что чем красочнее ваш салат, тем лучше – это значит, что вы получаете более разнообразную смесь витаминов, минералов и антиоксидантов. Ведь любые свежие овощи, которые вы недавно купили на рынке, также отличны для использования. Причем следует попробовать сочетать вареные и сырые овощи в одном салате. К примеру, если у вас остались вареные овощи от ужина накануне, можно их тоже добавить. Грибы, перец, спаржа – любые овощи, которые есть в вашем холодильнике и которые нужно съесть, станут отличным дополнением к вашему салату.

Следуйте этой формуле

Среди основных советов – сделать основной ингредиент и основу салата в виде листовой зелени, но при этом важно следить за добавками и начинкой. Также следует придерживаться только одного источника полезных жиров в вашем салате (то есть или авокадо, или оливки, а не оба) и ограничить количество орехов или семян. Они оба являются хорошими источниками белка, но они также содержат много жира.

Сделайте заправку дома

Также диетологи советуют производить домашнюю заправку для салата. Вы ведь можете точно контролировать, что в нем содержится, и что вы можете избежать нежелательных добавок и консервантов. Например, смешайте одну-две любимых комбинации вкусов и храните их в холодильнике – они будут храниться неделю или две, если их хранить в герметичном контейнере. Среди ингредиентов могут быть оливковое масло, бальзамик, дижонская горчица, соль, перец и немного меда.

Держитесь подальше

Специалисты также не советуют добавлять фрукты или сыр в свои салаты – когда в вашем салате уже есть белок, здоровый жир и другие полезные вещества, ведь фрукты просто добавляют ненужный сахар. Сыр можно быстро добавить до 100-200 дополнительных калорий, а 16 дополнительных грамм жира содержатся в авокадо или заправке, которые вы уже используете, поэтому следует придерживаться других, более здоровых источников жира и белка. Но если вы не можете удержаться от фруктов в своем салате, всегда выбирайте свежие, а не сушеные. Ведь сухофрукты обогащены добавлением сахара, что резко увеличивает уровень сахара в крови.

