Здоровье и активность несмотря на годы: как Кевин Костнер поддерживает форму в 69 лет

Кевин Костнер, 69-летний американский актер и режиссер, который известен многими главными ролями, в частности в "Танцующий с волками" и сериале "Йеллоустоун". Несмотря на свой возраст, он выглядит подтянутым, что можно объяснить его здоровыми привычками и активным образом жизни.

Костнер уделяет время тому, что любит, и снижает стресс, что положительно влияет на его психическое здоровье. Какие занятия приносят актеру радость, помогают сохранять молодость и энергию несмотря на его почтенный возраст, рассказали в Eat This, Not That.

Заботится о планете и остается семьянином

Кевин Костнер в 69 лет продолжает наслаждаться жизнью, активно занимаясь гуманитарной деятельностью. Он много инвестировал в сохранение здоровой среды, а также уделяет большое внимание своей семье, взяв перерыв в карьере, чтобы быть с женой и детьми. Костнер надеется, что его дети всегда будут оставаться рядом.

Занятия музыкой

Кевин Костнер не только талантливый актер, но и популярный музыкант, который гастролирует с группой "Kevin Costner & Modern West". Костнер ценит личное общение с фанатами, выступая перед аудиторией и разделяя с ними свою страсть к музыке. Кроме того, его Instagram имеет более 1,8 миллиона подписчиков, которые поддерживают его творчество.

Поддерживает активный стиль жизни

Костнер считает, что ему повезло со многими вещами, в том числе со способностью оставаться здоровым. Он активно проводит время с детьми, занимаясь верховой ездой и ища крабов на берегу. Секрет его здоровья — быть активным и получать удовольствие от жизни.

