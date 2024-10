Здоровые привычки Гаррисона Форда: что помогающие актеру оставаться на плаву

Несмотря на свой почтенный возраст, Харрисон Форд известный своими ролями Хана Соло в "Звездных войнах" и Индианы Джонса, продолжает свою карьеру и не думает покидать большое кино. В свои 82 года он все еще прекрасно выглядит, а в прошлом году даже вернулся к своей легендарной роли в последнем фильме франшизы "Индиана Джонс 5".

Благодарить за такой успех актер может своему здоровому образу жизни, который поддерживает его форму. Какие здоровые привычки Харрисона Форда стоит подражать всем, чтобы сохранить свое здоровье в будущем, рассказали в Eat This, Not That.

Возраст – это только цифра

Гаррисон Форд имеет прекрасную физическую форму, ведь он не сосредотачивается на своем возрасте. Он придерживается здорового питания, регулярно тренируется и ведет активный образ жизни. Ключ к его молодости - это физическая активность и позитивный настрой. Поэтому, выбирайте здоровые привычки, чтобы чувствовать себя хорошо в любом возрасте.

Диета из овощей и рыбы

Гаррисон Форд изменил свой рацион, исключив из него мясо и молочные продукты. Он утверждает, что это не только улучшает его самочувствие, но и уменьшает негативное влияние на планету. Поэтому, попробуйте сосредоточиться на рыбе и большом количестве овощей, чтобы обеспечить себе здоровую диету. Выбирайте простые, но полезные блюда для поддержания физической формы и помните, что здоровое питание может быть вкусным и разнообразным.

Активный образ жизни

Форд ведет активный образ жизни, занимается спортом и часто самостоятельно выполняет трюки. Кроме того, он любит кататься на велосипеде и играть в теннис, что поддерживает его физическую форму. Коллега и напарник по съемочной площадке Мадс Миккельсен отмечает, что несмотря на почтенный возраст Харрисон Форд поражает силой и выносливостью.

"Я впервые встретился с ним, и он безумно сильный человек. Не только как актер, но и физически. Я помню первый день, когда мы снимали, это была ночная съемка, потом мы остановились в 5 утра - и тогда он сел на свой горный велосипед и проехал на нем 50 километров. Харрисон — человек-монстр, очень приятный монстр", — поделился Мадс Миккельсен в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Забота о планете

Форд поддерживает идеи чистой и здоровой среды, выступая за приоритет научных исследований и природных ресурсов. Он подчеркивает, что здоровый природный мир является основой нашего существования, поскольку обеспечивает нас чистой водой, пищей и стабильным климатом. Важно осознавать, что безответственная деятельность человека разрушает этот фундамент. Поэтому, следует заботиться о природе, чтобы обеспечить будущее для следующих поколений.

