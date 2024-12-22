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Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Руслана Стрелец
Новости медицины
4 минуты
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Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

С возрастом важно не только поддерживать активный образ жизни, но и выбирать упражнения, не наносящие вреда суставам. Поскольку снижается эластичность тканей и увеличивается риск травм, следует обратить внимание на упражнения, помогающие сохранить подвижность и укрепляющие мышцы без чрезмерной нагрузки.

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В этом списке вы найдете 10 эффективных упражнений от eatthis.com, которые подходят для людей всех возрастов. Выполняя эти простые, но результативные движения, вы сможете поддержать здоровье своих суставов и оставаться активными на долгие годы.

Прежде чем начать, помните, что важно постепенно увеличивать нагрузку, прислушиваться к своему телу и проконсультироваться с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем. Благодаря систематическому выполнению этих упражнений вы можете наслаждаться активным образом жизни и поддерживать здоровье.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Выпады во время ходьбы

Выпады при ходьбе укрепляют мышцы нижней части тела и улучшают баланс. Это упражнение задействует несколько групп мышц одновременно, включая квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и икры.

Выполняйте выпады, шагая вперед, сохраняя правильную осанку и баланс. Начните с 2-3 подходов по 10 выпадов на каждую ногу, постепенно увеличивая количество повторений.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Разгибание ног сидя

Это упражнение является прекрасным способом укрепить четырехглавую мышцу без чрезмерной нагрузки на колени, что особенно полезно для тех, кто имеет проблемы с суставами или восстанавливается после травм.

Садитесь прямо, вытянув одну ногу перед собой. Поднимите его, задержите на несколько секунд, затем опустите. Повторите с другой ногой. Выполняйте 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Ходьба в воде

Это идеальное упражнение для людей с артритом или проблемами с подвижностью суставов. Вода уменьшает нагрузку на суставы, что позволяет проводить более интенсивную тренировку.

Встаньте в воду по пояс, сосредоточьтесь на движении руками и корпусом. Продолжайте ходить в течение 10-15 минут, постепенно увеличивая время и интенсивность.

Йога сидя: повороты

Это упражнение помогает снять напряжение с позвоночника и плеч, улучшая гибкость и уменьшая боли в спине.

Садитесь на стул, держа руки на коленях. Сделайте поворот в одну сторону, положив одну руку на наружную часть колена, а другую – на спинку стула. Задержитесь на несколько вдохов и повторите с другой стороны. Выполняйте 2-3 подхода по 5-8 повторений.

Жим ногами с опорной лентой

Это отличная альтернатива классическому жиму ногами, который можно выполнять без тренажера. Упражнение позволяет работать с нижней частью тела и улучшить устойчивость суставов.

Закрепите ленту на ноге, садитесь на стул и натяните ее, выполнив жим ногами. Сделайте 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Отжим от стены

Модификация привычных отжиманий, которая позволяет снизить нагрузку на плечевые суставы, идеально подходит для начинающих и людей с ограниченными возможностями.

Станьте у стены, вытянув руки перед собой. Согните локти и спустите грудь к стене, затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте 2-3 подхода по 8-12 повторений.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Поднятие икр стоя

Это упражнение способствует укреплению икроножных мышц и улучшению стабильности голеностопных суставов.

Встаньте прямо, держась за опору для баланса. Поднимитесь на носки, затем опустите пятки вниз. Выполняйте 2-3 подхода по 12-15 повторений.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Подъемы ног лежа

Это упражнение фокусируется на мышцах живота и бедер, повышая стабильность и баланс.

Лежа на спине, поднимите одну ногу вверх, держа колено прямым, затем опустите. Повторите с другой ногой. Выполняйте 2-3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

Здоровье суставов: 10 простых упражнений для активной жизни в любом возрасте

Гибка бицепса с легкими весами

Это эффективный способ укрепить мышцы рук без значительной нагрузки на суставы.

Держите легкие гантели, согните локти, поднося гантели к плечам. Медленно опустите обратно. Выполняйте 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Отвод бедра стоя

Это упражнение нацелено на укрепление наружной части бедер и улучшение стабильности тазобедренного сустава.

Встаньте прямо, держась за опору. Поднимите одну ногу в сторону, затем опустите. Повторите с другой ногой. Выполняйте 2-3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская