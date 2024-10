Здоровое сердце и хорошее настроение: скрытая польза орехов

Чтобы ускорить похудение, уменьшить воспалительные процессы в теле и остановить старение, достаточно добавить всего один продукт в свой рацион. Орехи - это идеальный продукт, который подходит как для блюд, так и для перекусов.

Новые исследования подтверждают, что орехи могут снижать риск сердечных заболеваний, а также способствуют повышению уровня серотонина, что улучшает настроение. Подробно о преимуществах орехов и почему их стоит добавить в свой ежедневный рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, ежедневное употребление около 42 граммов орехов, таких как грецкие, миндаль или кешью, может способствовать снижению веса, улучшению аппетита и уменьшению артериального давления. Причиной этого является аминокислота триптофан, которая превращается в полезные метаболиты, положительно влияющие на иммунитет и работу сердца.

Также, кроме свойства снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи обнаружили, что метаболиты триптофана могут влиять на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и чувство сытости у людей с избыточным весом, что указывает на их влияние на общее здоровье.

Другое исследование показало связь между потреблением смешанных орехов и повышением серотонина, что может повлиять на настроение и психическое здоровье человека. Дана Эллис Ханнес, старший клинический диетолог медицинского центра UCLA, отметила, что это согласуется с предыдущими данными о пользе грецких орехов для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, по словам доктора медицинских наук Дэна Галлахера, орехи не только богаты полезными жирами и клетчаткой, но и могут уменьшать агрегацию тромбоцитов, что снижает риск образования тромбов, которые способствуют сердечным приступам и инсультам. Регулярное потребление орехов также повышает уровень серотонина, известного как "гормон счастья", что помогает улучшить настроение естественным путем.

"К сожалению, однако, люди, которые имеют аллергию на орехи, должны отказаться от этих потенциальных преимуществ, поскольку контакт с ними является опасным. Вместо этого они должны сосредоточиться на других здоровых источниках, таких как семена подсолнечника и авокадо", — отмечает Дэн Галлахер.

